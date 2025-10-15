ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 15. szerda
Építési terület darukkal; lakóházat építenek az építőipari munkások.
Nyitókép: Anton Petrus

Két dolog bénítja idén az építőipart – 2026 sem lesz könnyű év az ÉVOSZ szerint

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Csökkent idén augusztusban az építőipari termelés volumene Magyarországon. Az ágazat teljesítménye az egy évvel korábbinál 15,2 százalékkal, az előző havinál pedig 11,4 százalékkal volt alacsonyabb. Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke az InfoRádióban elmondta, hogy a visszaesés oka az állami beruházások bezuhanása, de jövőre más segíthet az Otthon Start program jelentette konjunktúra.

Mint arról az Infostart is beszámolt, 2025 augusztusában az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 15,2, a munkanaptényezővel kiigazított adatok alapján 13,6 százalékkal alacsonyabb volt, mint egy évvel korábban. Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 2,3, az egyéb építményeké 34,8 százalékkal esett vissza. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 11,4 százalékkal elmaradt a 2025. júliusitól – jelentette a KSH.

„Az augusztusok jellemezőn kisebb teljesítményűek szoktak lenni, mind a júliusi vagy a májusi hónapok, a megrendelők ilyenkor ugyanis elmennek nyaralni, így nem lehet számlázni, és nem lesznek kifizetve az elvégzett munkák se” – hívta fel a figyelmet az InfoRádióban Koji László, akit ezért nem is lepte meg a KSH-jelentés – azzal együtt sem, hogy nagyon alacsony volt a bázisérték –, hiszen nincs állami, önkormányzati megrendelése az építőiparnak. Kiemelte:

egyharmadára zuhant vissza az állami megrendelések volumene, értéke, mint egy évvel korábban volt.

Az állami beruházások drasztikus visszaesése mellett a visszaesés másik oka az, hogy az első nyolc hónapban, különösen augusztusban a lakosság kivárt a lakásépítési, -felújítási elgondolásaival, az új támogatási programokra várva.

A KSH jelentése szerint a megkötött új szerződések volumene 123,1 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit. A hivatal azonban megjegyzi, a szakember szerint roppant korrekten, hogy az elsősorban a nagy értékű autópálya-bővítések, -fejlesztések eredményeképpen alakult így. Összességében 17,3 százalékkal magasabb az ágazat rendelésállománya a tavalyihoz képest, viszont egyrészt nagyon alacsony a bázisérték, másrészt a megkötött szerződések egy része nem szokott megvalósulni, illetve a szerződéses érték 2,5-3 évre szóló megrendelési állomány, amiből arra lehet következtetni, hogy a múlt évvel összehasonlítva

akár mínuszos is lehet az idei év, de a 2026 sem lesz könnyű éve az építőiparnak

– fogalmazott Koji László, hozzátéve: általában a választások éve nem szokott kedvezni az építőiparban, miután a megrendelések száma ciklikusan csökkenni szokott.

Ami az Otthon Startot illeti, az ÉVOSZ elnöke szerint a program kitörési pont lehet az építőiparban, mert számításaik szerint körülbelül nyolcezer-milliárd forintos többletet fog eredményezni az ágazatban. A lakásépítési szerződéseket nagy valószínűséggel az év vége felé, jövő év elején tudja az építőipar megkötni, ami a jövő év közepi tényszámokban fog megjelenni, lakásszámokban pedig valamikor 2027-ben – mondta.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Két dolog bénítja idén az építőipart – 2026 sem lesz könnyű év az ÉVOSZ szerint

ksh

építőipar

évosz

koji lászló

otthon start

Hol vannak rések a digitális pajzsunkon? Csermák Szabolcs, Inforádió, Aréna
Közel-Kelet: a háborúnak vége, de mikor lesz béke? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
 
