Két dolog bénítja idén az építőipart – 2026 sem lesz könnyű év az ÉVOSZ szerint

Mint arról az Infostart is beszámolt, 2025 augusztusában az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 15,2, a munkanaptényezővel kiigazított adatok alapján 13,6 százalékkal alacsonyabb volt, mint egy évvel korábban. Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 2,3, az egyéb építményeké 34,8 százalékkal esett vissza. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 11,4 százalékkal elmaradt a 2025. júliusitól – jelentette a KSH.

„Az augusztusok jellemezőn kisebb teljesítményűek szoktak lenni, mind a júliusi vagy a májusi hónapok, a megrendelők ilyenkor ugyanis elmennek nyaralni, így nem lehet számlázni, és nem lesznek kifizetve az elvégzett munkák se” – hívta fel a figyelmet az InfoRádióban Koji László, akit ezért nem is lepte meg a KSH-jelentés – azzal együtt sem, hogy nagyon alacsony volt a bázisérték –, hiszen nincs állami, önkormányzati megrendelése az építőiparnak. Kiemelte:

egyharmadára zuhant vissza az állami megrendelések volumene, értéke, mint egy évvel korábban volt.

Az állami beruházások drasztikus visszaesése mellett a visszaesés másik oka az, hogy az első nyolc hónapban, különösen augusztusban a lakosság kivárt a lakásépítési, -felújítási elgondolásaival, az új támogatási programokra várva.

A KSH jelentése szerint a megkötött új szerződések volumene 123,1 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit. A hivatal azonban megjegyzi, a szakember szerint roppant korrekten, hogy az elsősorban a nagy értékű autópálya-bővítések, -fejlesztések eredményeképpen alakult így. Összességében 17,3 százalékkal magasabb az ágazat rendelésállománya a tavalyihoz képest, viszont egyrészt nagyon alacsony a bázisérték, másrészt a megkötött szerződések egy része nem szokott megvalósulni, illetve a szerződéses érték 2,5-3 évre szóló megrendelési állomány, amiből arra lehet következtetni, hogy a múlt évvel összehasonlítva

akár mínuszos is lehet az idei év, de a 2026 sem lesz könnyű éve az építőiparnak

– fogalmazott Koji László, hozzátéve: általában a választások éve nem szokott kedvezni az építőiparban, miután a megrendelések száma ciklikusan csökkenni szokott.

Ami az Otthon Startot illeti, az ÉVOSZ elnöke szerint a program kitörési pont lehet az építőiparban, mert számításaik szerint körülbelül nyolcezer-milliárd forintos többletet fog eredményezni az ágazatban. A lakásépítési szerződéseket nagy valószínűséggel az év vége felé, jövő év elején tudja az építőipar megkötni, ami a jövő év közepi tényszámokban fog megjelenni, lakásszámokban pedig valamikor 2027-ben – mondta.