2025. október 5. vasárnap
Nyitókép: Forrás: Pexels.com

Háromgyermekes édesanyák: nem automatikus az szja-mentesség

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Azokban a kétkeresős családokban, ahol még a gyermek után kap a szülő családi pótlékot, az anyák szja-mentessége mellett érdemes átgondolni a családi kedvezmény érvényesítését is – mondta el Honyek Péter, a PwC adótanácsadási területének igazgatója az InfoRádióban.

803 ezer forintos bér szükséges ahhoz, hogy igénybe vehesse a maximális családi kedvezményt egyedüli keresőként egy édesanya. Ha ennél kevesebbet keres, érdemes arról nyilatkozni, hogy az édesapa vagy az anyával együtt élő férj veszi igénybe a családi kedvezményt – magyarázta Honyek Péter, a PwC adótanácsadási területének igazgatója az InfoRádióban.

Elmondta, október 1-jétől érhető el a háromgyermekes anyák szja-mentessége, és nem csak azoknak, akik jelenleg is kiskorú gyermekeket nevelnek, hanem idősebb anyák esetében is, akiknek gyermekei már régen felnőttek.

Az szja-mentesség nem azt jelenti, hogy elveszítik a családi kedvezményt, hanem azt, hogy ezen kedvezményt családi járulékkedvezmény formájában tudják igénybe venni. A családi kedvezmény 2025 júliusában emelkedett meg,

három gyermek után 148 500 forintos megtakarítást biztosít.

Hozzáfűzte, ha az édesanya nem keres 803 ezer forintot, hanem annál kevesebbet, akkor ő azzal jár legjobban, ha az édesapa vagy anyával együtt élő férj veszi igénybe ezen családi kedvezménynek legnagyobb részét. Ez ahhoz szükséges, hogy „ne legyen olyan része ennek a kedvezménynek, amelyiket nem tudják igénybe venni”. Így nem szükséges fél évet várni arra, hogy az adóbevalláskor kapják meg ezt a kedvezményt.

Azok az édesanyáknak, akik január elsején úgy nyilatkoztak, az összes kedvezményt ők szeretnék igénybe venni, és fizetésük 700 ezer forint felett volt, érdemes új adóelőleg-nyilatkozatot leadniuk. Ezt bármikor le tudja adni, és vissza is tudja vonni az édesanya és az édesapa is – tette hozzá Honyek Péter.

Háromgyermekes édesanyák: nem automatikus az szja-mentesség

