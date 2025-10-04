Oeconomus: jönnek az újabb lépések a háromgyermekes édesanyák szja-mentessége után

200–250 ezer háromgyermekes édesanya lett jogosult élete végéig a teljes szja-mentességre Magyarországon október elsejével. Egy átlagos keresetű háromgyermekes édesanya így havonta mintegy 109 ezer forinttal tarthat meg többet – ismertette számításaikat Erdélyi Dóra, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány senior elemzője az InfoRádióban.

A kormányzati várakozások alapján az intézkedés idén 50 milliárd forintos,

jövőre 200 milliárdos költségvetési hatással jár.

Ha valaki nem nyilatkozik most rögtön, akkor ezt a kedvezményt a későbbiekben tudja majd érvényesíteni. Az Oeconomus elemzése hozzáteszi, aki a kedvezményt már év közben igénybe venné, új adóelőleg-nyilatkozatot kell leadnia. Ezt legegyszerűbben a NAV online nyomtatványkitöltőjében, az ONYA-ban teheti meg.

A háromgyermekes édesanyák kedvezménye minden más kedvezményt megelőz, először ezt kell érvényesíteni az adóalapból – tette hozzá Erdélyi Dóra. A szülők az őket megillető családi kedvezményekből azt az összeget, amit az összevont adóalapból már nem tudnak igénybe venni, járulékkedvezményként is érvényesíthetik.

2020 elején kezdődött az édesanyák adómentessége, akkor a négy vagy több gyermeket nevelő anyák váltak szja-mentessé. Folytatódik az édesanyák támogatása, 2026 elejétől a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák kapják meg az szja-mentességet. Ezen támogatásuk 120 milliárd forintos értéket képvisel. A támogatások kiterjesztése a következőkben így alakul:

2027 elejétől a 40-50 év közötti

2028-tól az 50-60 év közötti

és 2029-től a 60 év feletti

kétgyermekes édesanyák is élhetnek ezzel a támogatással.

Összességében 2029-re valamennyi kétgyermekes édesanya szja-mentessé válik, amennyiben teljesülnek a támogatás feltételei, tehát legalább 12 évig családi pótlékra volt jogosult két gyermek után, vagy pedig aktívan neveli a két gyermeket. Ez az intézkedés kizárólag a munkából származó jövedelmekre (munkabér, vállalkozói jövedelem stb.) vonatkozik – teszi hozzá az elemzés.