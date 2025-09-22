ARÉNA
2025. szeptember 22. hétfő Móric
Closeup woman filling form of Individual Income Tax Return,
Nyitókép: pcess609/Getty Images

Bukhat az adókedvezmény, ha nem lép az anyuka

Infostart / MTI

Októbertől jön a háromgyermekes édesanyák személyi jövedelemadó-mentessége, ami mintegy negyedmillió anyának jelent pluszpénzt, de az adómentességet igényelni kell – hívta fel a figyelmet Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a Facebook-oldalára feltöltött videóban.

Koncz Zsófia hangsúlyozta: a háromgyermekes édesanyáknak nem kell többé szja-t fizetni függetlenül a saját, vagy a gyermekük életkorától, ugyanúgy jár a mentesség a fiatal anyukáknak, mint azoknak, akiknek a gyerekei már felnőttek.

Ismertetése szerint egy átlagkeresetű háromgyermekes édesanyának ez havonta körülbelül 109 ezer forintot, évente pedig 1,3 millió forintot jelenthet, számításaik szerint 250 ezer háromgyermekes anyának "hoz pénzt a házhoz".

Kiemelte: minden anya jogosult az adómentességre, aki három gyermek után családi pótlékra jogosult, vagy korábban legalább 12 évig jogosult volt rá, ideértve az örökbefogadó szülőket is.

A mentesség akkor is jár, ha a gyermekek már nagykorúak, a kedvezmény pedig élethosszig érvényes, amíg az anya adóköteles jövedelemmel rendelkezik – közölte az államtitkár.

Felhívta a figyelmet arra, hogy

az adómentesség nem jár automatikusan, azt igényelni kell, amire két mód van.

Az egyik az adóelőleg-nyilatkozat, amit a munkáltatónál vagy a NAV honlapján lehet leadni. Ahhoz, hogy már az októberi fizetésben megjelenjen az adómentesség, október első felében érdemes leadni a nyilatkozatot, ezt elég egyszer megtenni - mondta.

A másik lehetőség, hogy az adómentességet az adóbevallásban érvényesítik. Ezt a májusban esedékes bevallásnál néhány kattintással, vagy pár plusz sor kitöltésével lehet megtenni, majd a jogosultak egy összegben visszakapják a befizetett adót.

Koncz Zsófia szólt arról is, hogy emellett pedig duplázódik a családi adókedvezmény is, amelynek összege három gyermek után januártól már 198 ezer forint lesz havonta.

