ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.37
usd:
333.43
bux:
0
2025. szeptember 30. kedd Jeromos
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Closeup woman filling form of Individual Income Tax Return,
Nyitókép: pcess609/Getty Images

Az édesanyák számára szerdán kezdődik az új korszak, már benyújthatják a nyilatkozatot

Infostart

Szerdától benyújtható az adóelőleg-nyilatkozat szerdától a három gyermeket nevelő anyák szja-mentességére, nekik október 1-től nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a munkával megszerzett jövedelmeik után – közölte az adóhatóság.

Az édesanyák szerdától, vagyis október 1-jétől benyújthatják az szja-mentességre a nyilatkozatot, ami a legegyszerűbben a NAV Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásában (ONYA) adható be elektronikusan – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) lapunkkal.

A kedvezmény minden édesanyának jár, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként legalább három gyermek után jogosult, vagy legalább 12 éven át jogosult volt családi pótlékra.

A kedvezmény akár felnőtt gyerekek után is igénybe vehető.

A kedvezmény érvényesíthető egy összegben a jövő évi adóbevallásban vagy akár már év közben is, ehhez új adóelőleg-nyilatkozatot kell leadni a munkáltatónak, kifizetőnek.

Nyilatkozni 2025. október 1-től lehet, legkényelmesebben az ONYA-ban, így a kedvezmény már az októberre vonatkozó, november elején kézhez kapott fizetésben megjelenik.

A kedvezmény a törvényben meghatározott, munkával szerzett jövedelmekre, így például a munkabérre, a vállalkozói kivétre, a megbízási szerződéssel, vagy őstermelői tevékenységgel szerzett jövedelemre is érvényesíthető. Ez azt jelenti, hogy a háromgyerekes édesanyák keresete teljes egészében mentesül az szja alól.

A háromgyerekes anyák kedvezménye minden más kedvezményt megelőz, először ezt kell érvényesíteni az adóalapból. De

a háromgyerekes szülőknek jár a családi kedvezmény is, amely havonta további – 990 000 forinttal csökkentve az adóalapot – a gyakorlatban 148 500 forint megtakarítást jelenthet.

Azt az összeget pedig, amit az szja-ból (családi adókedvezményként) nem tudnak igénybe venni, családi járulékkedvezményként is érvényesíthetik.

A kedvezményről minden további részlet megtalálható a 73. számú információs füzetben – tájékoztatott a NAV.

Kezdőlap    Gazdaság    Az édesanyák számára szerdán kezdődik az új korszak, már benyújthatják a nyilatkozatot

nav

szja

nyilatkozat

szja-mentesség

édesanyák

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Pánik Németországban: drónelhárító központot akar létrehozni a belügyminiszter

Pánik Németországban: drónelhárító központot akar létrehozni a belügyminiszter

Nem először állt elő rendkívüli javaslattal Alexander Dobrindt. A kormányban a kisebbik konzervatív pártot, a CSU-t képviselő belügyminiszter az elmúlt napok feltételezett orosz drónbehatolásai, valamint a civil drónok megszaporodása nyomán indítványozta, hogy a hadsereg szerepvállalásával drónelhárító központot hozzanak létre.
Bazsó Gábor elmondja: Elon Musk a közjó megszállottja vagy hataloméhes szélhámos?

Bazsó Gábor elmondja: Elon Musk a közjó megszállottja vagy hataloméhes szélhámos?

Minden egyes kérdés esetében, amikor Elon Musk mond valamit, mostanra minimum jár neki, hogy végiggondoljuk, nincs-e igaza, de ez nem azt jelenti, hogy ő a Jóisten, és hogy mindenben igaza van – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Bazsó Gábor Karotta autópiaci és Elon Musk-szakértő.
 

Bazsó Gábor Karotta: az elektromos átállás elkerülhetetlen, csak az időpont kérdéses – de Európa csak toporog

VIDEÓ
Szájkarate és dróntámadás: mi dönti el a háborút? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.30. kedd, 18:00
Kövér László
az Országgyűlés elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szép csendben érkezik a kormány új lakhatási programja, fillérekért költözhetnek be a rászorulók

Szép csendben érkezik a kormány új lakhatási programja, fillérekért költözhetnek be a rászorulók

Társadalmi egyeztetésre bocsátott egy rendeletet a kormány az új szociális programjáról, amelynek célja, hogy jobb lakhatási lehetőséget teremtsen a leghátrányosabb helyzetű településeken élőknek. Ehhez civil szervezet segítségét is igénybe veszi, amely üresen álló lakásokat vagy házakat ajánlhat fel, ezeket pedig rászorulóknak adják bérbe kedvezményes feltételekkel, miközben szociális munkával is támogatják őket.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tovább dúl a harc Magyarország és Szlovákia között: mi lesz ennek az egésznek a vége?

Tovább dúl a harc Magyarország és Szlovákia között: mi lesz ennek az egésznek a vége?

A bősi erőmű üzembe helyezése óta eltelt 33 év ellenére Magyarország és Szlovákia továbbra sem tudta rendezni a vízlépcső körüli vitát.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Leaders in Middle East and Europe welcome Trump's Gaza peace plan

Leaders in Middle East and Europe welcome Trump's Gaza peace plan

Donald Trump says if Hamas rejects the plan, Israel will have US backing to "finish the job of destroying the threat" from the armed group.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 30. 09:12
Előre nem tervezett kiadások miatt dönthetett több milliárd forint átcsoportosításáról a kormány
2025. szeptember 30. 07:07
Tovább gyorsít a pénztáraknál a kedvelt diszkontlánc: máris kiakadtak a vásárlók
×
×
×
×