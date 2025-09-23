Szakértő: Budapesten az eladó ingatlanok alig fele teljesíti az Otthon Start feltételeit

Szeptember első három hetében 26 451 lakóingatlan-hirdetést adtak fel a tulajdonosok és az ingatlanközvetítők, ez az egy évvel korábbihoz képest 20 százalékos bővülést jelent. Még az augusztus első három hetében feladott hirdetések volumenéhez képest is több, mint 30 százalékkal nőtt a feladott hirdetések száma – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

A korábbi időszakra inkább az volt jellemző, hogy a kereslet jobban élénkült, mint a kínálat, a program indulása viszont az eladókat, főleg a továbbköltözést fontolgatókat arra ösztönözte, hogy piacra lépjenek, és ezzel növelték a friss kínálatot, amire szerint a vevőknek igencsak nagy szükségük volt.

Budapesten lőtt ki igazán az ingatlanhirdetések száma, 71 százalékkal nőtt meg az előző év azonos időszakához képest a volumen. A megyei jogú városokban is jelentős a növekedés, 60 százalékos.

Az újonnan feladott hirdetéseknek összességében háromnegyede teljesíti az Otthon Start program feltételeit. Budapesten kívül ez meghaladja sok esetben a 90 százalékot is, a fővárosban ugyanakkor ez jelentősen elmarad az országos átlagtól, a frissen feladott hirdetések közül

alig több mint felük felel meg az Otthon Start program feltételeinek.

A szakértő azt is elmondta, ha a kereslet és a kínálat egyensúlyba kerül, akkor az év végéig akár 160 ezer adásvételre is sor kerülhet 2025-ben. Ilyen volumenre az utóbbi tíz évben csak kétszer volt példa, 2018-ban és 2021-ben. Hozzáfűzte, utoljára a 2007–2008-as időszakban volt 190 ezer tranzakció – mint az alábbi grafikonon a KSH adatai is mutatják.