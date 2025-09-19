Szakértő: jelentős korrekció volt a BÉT-en, az ősztől tarthatnak egyes befektetők

Az elmúlt egy hónapban jelentős korrekció zajlott le a Budapesti Értéktőzsdén, miközben általában gyengültek a főpapírok árfolyamai. Ennek hátterében az áll, hogy a BUX éppen egy hónappal ezelőtt, augusztus 19-én érte el történetének abszolút csúcsát, a 106 720 pontot. Ehhez képest nagyjából 7 százalékos korrekció történt egy hónap alatt. Korányi G. Tamás az InfoRádióban elmondta: ebben az időszakban a négy blue chip szinte majdhogynem egyforma mértékben esett vissza, 7–7,5 százalékkal. A Richter visszaesése némileg nagyobb volt, de mára már visszakorrigált. Egy hónap alatt az OTP-részvények ára 31 ezerről beesett 29 ezer alá, a Magyar Telekom augusztusban majdnem elérte a 2000 forintot, most 1850-en áll, a Mol árfolyama pedig egy hónappal ezelőtt 3000 forint felett volt, most viszont 2800 alatt van.

A tőzsdei szakértő úgy fogalmazott, a számok és a változások alapján megállapítható, hogy valódi korrekció történt. Nyereséget realizáltak a nagybefektetők, hiszen augusztus közepéig a BÉT a világ egyik legmagasabb idei növekedését produkálta: akkor 35 százalék volt forintban, dollárban számítva pedig bőven 40 százalék felett volt a teljesítménye. Korányi G. Tamás úgy véli,

néhány nagy globális alap „egyszerűen kitárazott magyar papírokból”, amire a nyereség realizálása mellett még egy speciális okuk lehetett.

A minősítők őszi dömpingjétől ugyanis többen is tartanak. Az S&P október 10-én mond ítéletet a magyar gazdaságról, és a szakértő várakozása szerint valószínűleg marad a BBB mínusz besorolás negatív kilátással. November végén, december elején a Moody's és a Fitch közli majd értékelését. Ezek a minősítések kedvezőbbek lehetnek, ami szinte biztosra vehető, az a kilátásrontás.

A szakértő megjegyezte: a közepes papíroknál nagyobb volt a visszaesés, és meglepően hatott, hogy a korrekciós hangulat átterjedt például Állami Nyomdára, az AutoWallisra vagy az Alteóra is. Utóbbiak tíz százalék feletti korrekciót produkáltak, aminek egyszerűen az volt az oka, hogy kevésbé likvidek. Inkább nagyobb befektetők szálltak ki, és ha ők adott esetben úgy döntenek, hogy értékesítenek egy nagyobb csomagot, akkor az éppen aktuális szintnél 2-3 százalékkal lejjebb tudnak aznap eladni. Csakhogy Korányi G. Tamás megfogalmazása szerint „ez a lépcső több napon keresztül ment lefelé”. Csütörtökön a folyamat megállt, sőt megindult „a korrekció korrekciója”.

Ez leginkább az Állami Nyomdánál látszott meg péntek reggel, ennél az árfolyam az augusztus közepi 8000 feletti szintről egészen 6900 forintig gyengült. Egy gyorsjelentés szerint azért került ilyen helyzetbe a nyomdacég, mert nem tudott duplázni az előző évhez képest, csak 50 százalékkal nőtt az idei első félévi gazdasági eredménye, pedig a befektetők előzetesen jobb mutatóval kalkuláltak. A szakértő úgy látja, „nem nagy tragédia” az 50 százalékos növekedés, ami azonban mégis azt eredményezte, hogy az árszint visszaesett 6900 forintra. Ugyanakkor kedvező fejlemény, hogy a napokban megérkeztek az új vevők, így ismét emelkedett a részvény értéke.

Korányi G. Tamás érdekesnek nevezte, hogy volt három olyan papír, ami az elmúlt egy hónapban is szárnyalt. Ebből arra következtet, hogy

a közepes papírokból és OTP-ből hozzájuk áramlott a magyar kisbefektetők pénze.

A szakértő a nyertesek közé sorolta a 4iG-t, amely nemrég többségi tulajdont szerzett a Rábában, így még tovább erősítheti a hadiipari tevékenységét. Egy hónap alatt a 4iG árfolyama 1900-ról 2500 forintra emelkedett, a Rába pedig 1500 forintos árszintről 50 százalékot nőtt. A tőzsdei szakértő megjegyezte: a 4iG nyilvános vételi ajánlata 1789 forint, és azt feltételezi, hogy a befektetők arra spekulálnak, hogy az ajánlat ellenére marad a tőzsdén a Rába. Korányi G. Tamás előzetesen nem számított ilyen forgatókönyvre, de mint fogalmazott, „ilyen esetekben mindig a piacnak van igaza”, meglátjuk, milyen fejlemények lesznek.