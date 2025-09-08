Tovább erősíti hadiipari tevékenységét 4iG csoport

A Portfolio szúrta ki, hogy a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT Zrt.) projektvállalata (4iG SDT EGY Zrt.) tőzsdén kívüli részvényadásvételi-szerződések keretében megvásárolja a Rába Nyrt. többségi, 74 százalékos tulajdonrészét. Ehhez 1789 forintos ajánlati áron kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz a fennmaradó részvényekre.

A 4iG SDT Zrt. a tranzakció céljára létrehozott projekttársaságon keresztül (4iG SDT EGY Zrt.) 54,34 százalékos tulajdonrészt vásárol az N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt.-től, valamint 20 százalékos részvénycsomagot a Széchenyi István Egyetemért Alapítványtól.

A részvényadásvételi szerződések a versenyhatósági jóváhagyások és egyéb zárási feltételek teljesülését követően lépnek hatályba.

A fennmaradó, közel 25 százalékos (24,77%) tulajdonrész megszerzésére a 4iG SDT EGY Zrt. a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 68. § (1) bekezdése alapján kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz a közkézhányadot birtokló kisrészvényesek számára. Az egységes, 1789 forintos részvényenkénti árat a társaság a jogszabályi háttérnek megfelelően, az egy részvényre jutó saját tőke alapján határozta meg, és ez az érték minden tranzakciós elem esetében azonos. A nyilvános vételi ajánlattételi eljárás október közepéig zárulhat le.

A portál azt is megírta, hogy a Rábának 2 nagytulajdonosa van: N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt.-nek 54,34 százalékban, míg a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány a Rába 20 százalékban bírtokolja a céget. Vagyis ezt a két részvénycsomagot szerzi meg a 4iG, és ajánlatot tesz a többi részvényesnek.

A közkézhányad jelenleg 25,66 százalék, ezekre a részvényekre tesz kötelező nyilvános vételi ajánlatot részvényenként 1789 forintos áron a 4iG. A majdnem 25 milliárd forintos tranzakció finanszírozása saját tőke és külső hitelforrás kombinációjával valósul meg - közölte a vállalat.

A tranzakció legfontosabb célja a földi mobilitási képességek integrálása a 4iG SDT Zrt. portfóliójába.

A Rába katonai járműgyártási kapacitásaival és szaktudásával a 4iG védelmi leányvállalata olyan stratégiai jelentőségű, védelmi célú földi mobilitási képességeket épít be tevékenységébe, amelyek teljessé teszik a vállalat védelmi ipari portfólióját. A Széchenyi István Egyetemmel tervezett stratégiai együttműködéssel összhangban pedig a 4iG SDT Zrt. tovább erősítheti győri jelenlétét, hozzájárulva az ipari tudásbázis fejlesztéséhez, valamint a kutatás-fejlesztési és mérnökképzési területek bővítéséhez a régióban - idézte a Portfolio a cég közleményét.