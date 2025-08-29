Közel az 1000 milliárdos árbevétel – nagy tervei is vannak a 4iG-nek

A jelentésben kiemelték: a bevétel és az EBITDA növekedése olyan piaci környezetben következett be, amelyben a magyarországi lakossági távközlési szolgáltatók elhalasztották az inflációkövető díjkorrekció alkalmazását lakossági áraikban. A növekedést a távközlési, illetve informatikai üzletágak javuló működési hatékonysága biztosította.

A nettó árbevétel 87 százaléka a telekommunikációs, 12 százaléka az informatikai, míg 1 százaléka az űr- és védelmi divízió tevékenységéből származott. Földrajzi megoszlás tekintetében a nettó árbevétel 87 százalékát a magyarországi, 9 százalékát az albán, 4 százalékát pedig a montenegrói piac adta.

Mint Fekete Péter, a 4iG Csoport vezérigazgatója az InfoRádióban elmondta, a legnagyobb növekedést a telekommunikációs szektor érte el, ez most a húzóágazat a cégcsoportban. Ám az űr- és védelmiipar közel 55 milliárdos rendelésállománya azt mutatja, hogy a legnagyobb növekedési potenciál ezen a területen van. Úgy látja,

karnyújtásnyira van, hogy 2026-ra elérhető legyen az 1000 milliárd forintos árbevétel,

ha sikerül megvalósítaniuk a jelenleg tervezett akvizíciókat. Egyébként organikus alapon 10 százalékot meghaladó árbevétel-növekedést várnak 2025-re.

A 4iG részvényárfolyama 2025 első hat hónapjában 98,5 százalékkal növekedett, a vállalat piaci kapitalizációja június végén 548,5 milliárd forintra nőtt, amely duplája a 2024 év végi értéknek. (A 4iG részvényeit a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában jegyzik, a részvény árfolyama az elmúlt egy évben 720 forint minimumot és 2030 forint maximumot ért el.) ezzel kapcsolatban Fekete Péter elmondta: az elmúlt fél évben több mint megduplázódott a részvényárfolyam, vagyis a befektetők is látják a 4iG-ban rejlő befektetési lehetőségeket.

"Azzal, hogy növekszünk, folyamatosan keresünk finanszírozási lehetőségeket. Ezzel a mérettel, amit elértünk, látható, hogy a 4iG-csoport kezdi kinőni a magyar finanszírozás adta lehetőségeket. Azt gondolom, hogy jövő év folyamán szükséges lesz, és

a céljaink között szerepel is az, hogy kilépjünk a nemzetközi kötvénypiacra, és terítéken lesz egy nemzetközi, euró vagy dollár alapú kötvénykibocsátás"

– mondta Fekete Péter.

Az első fél évben a csoport 1,1 milliárd forint adózott veszteséget számolt el, amelynek jelentős részét pénzkiáramlással nem járó tételek adták. A leányvállalatok felvásárlásához kapcsolódó vételár allokációt követő értékelésének 11,5 milliárd forint eredményrontó hatása volt, a tavaly elindult transzformációs programhoz kapcsolódóan mintegy 8,2 milliárd forint ráfordítást számoltak el, míg ezt ellensúlyozta a 7,7 milliárd forint nem realizált árfolyamnyereség - derült ki a jelentésből.

A cégcsoport a védelmi iparágban több jelentős stratégiai akvizíció előtt áll, űr- és védelmi ipari holdingvállalata, a 4iG SDT Zrt., illetve a jelenleg a portfóliójába tartozó leányvállalatok nettó 1,37 milliárd euró értékű rendelésállománnyal rendelkeznek (backlog). Ebből az új szegmensből származó bevételek érdemben hozzájárulnak majd a cégcsoport pénzügyi eredményességéhez, és tovább növelik a részvényesi értéket - közölték.

Az űr- és védelmi ipari portfólió kiépítésében fontos lépést jelent a 4iG SDT-ben zajló kétlépcsős, 96 milliárd forintos tőkeemelés. A forrásbevonás a HUSAT műholdprogram megvalósítását, a martonvásári REMTECH gyár bővítését, a földi állomások kiépítését és célzott befektetések, illetve stratégiai projektek finanszírozását szolgálja.

A társaság növekedésében kiemelt lépést jelenthet a magyar állammal közösen tervezet kilenc hazai védelmi vállalatot magában foglaló N7 Defence Zrt. létrehozása, amely az első állami-magán védelmi ipari holding lesz Magyarországon.

Az űripar és a védelmi ipar területein elmúlt időszakban kiépített együttműködések között kiemelték az Egyesült Arab Emírségekben működő EDGE Group mellett az Axiom Space-szel, az Azercosmosszal és számos európai szereplőivel kötött megállapodásokat.