ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
397.06
usd:
340.61
bux:
103269.24
2025. augusztus 29. péntek Beatrix, Erna
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: 4iG/Facebook

Közel az 1000 milliárdos árbevétel – nagy tervei is vannak a 4iG-nek

Infostart / MTI

A 4iG Nyrt. konszolidált nettó árbevétele az első fél évben 8,8 százalékkal 350,83 milliárd forintra emelkedett, az EBITDA (kamatfizetés, adózás és amortizáció előtti nyereség) 122,5 milliárd forintra nőtt, ami 11,1 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit - közölte a társaság pénteken a BÉT honlapján.

A jelentésben kiemelték: a bevétel és az EBITDA növekedése olyan piaci környezetben következett be, amelyben a magyarországi lakossági távközlési szolgáltatók elhalasztották az inflációkövető díjkorrekció alkalmazását lakossági áraikban. A növekedést a távközlési, illetve informatikai üzletágak javuló működési hatékonysága biztosította.

A nettó árbevétel 87 százaléka a telekommunikációs, 12 százaléka az informatikai, míg 1 százaléka az űr- és védelmi divízió tevékenységéből származott. Földrajzi megoszlás tekintetében a nettó árbevétel 87 százalékát a magyarországi, 9 százalékát az albán, 4 százalékát pedig a montenegrói piac adta.

Mint Fekete Péter, a 4iG Csoport vezérigazgatója az InfoRádióban elmondta, a legnagyobb növekedést a telekommunikációs szektor érte el, ez most a húzóágazat a cégcsoportban. Ám az űr- és védelmiipar közel 55 milliárdos rendelésállománya azt mutatja, hogy a legnagyobb növekedési potenciál ezen a területen van. Úgy látja,

karnyújtásnyira van, hogy 2026-ra elérhető legyen az 1000 milliárd forintos árbevétel,

ha sikerül megvalósítaniuk a jelenleg tervezett akvizíciókat. Egyébként organikus alapon 10 százalékot meghaladó árbevétel-növekedést várnak 2025-re.

A 4iG részvényárfolyama 2025 első hat hónapjában 98,5 százalékkal növekedett, a vállalat piaci kapitalizációja június végén 548,5 milliárd forintra nőtt, amely duplája a 2024 év végi értéknek. (A 4iG részvényeit a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában jegyzik, a részvény árfolyama az elmúlt egy évben 720 forint minimumot és 2030 forint maximumot ért el.) ezzel kapcsolatban Fekete Péter elmondta: az elmúlt fél évben több mint megduplázódott a részvényárfolyam, vagyis a befektetők is látják a 4iG-ban rejlő befektetési lehetőségeket.

"Azzal, hogy növekszünk, folyamatosan keresünk finanszírozási lehetőségeket. Ezzel a mérettel, amit elértünk, látható, hogy a 4iG-csoport kezdi kinőni a magyar finanszírozás adta lehetőségeket. Azt gondolom, hogy jövő év folyamán szükséges lesz, és

a céljaink között szerepel is az, hogy kilépjünk a nemzetközi kötvénypiacra, és terítéken lesz egy nemzetközi, euró vagy dollár alapú kötvénykibocsátás"

– mondta Fekete Péter.

Az első fél évben a csoport 1,1 milliárd forint adózott veszteséget számolt el, amelynek jelentős részét pénzkiáramlással nem járó tételek adták. A leányvállalatok felvásárlásához kapcsolódó vételár allokációt követő értékelésének 11,5 milliárd forint eredményrontó hatása volt, a tavaly elindult transzformációs programhoz kapcsolódóan mintegy 8,2 milliárd forint ráfordítást számoltak el, míg ezt ellensúlyozta a 7,7 milliárd forint nem realizált árfolyamnyereség - derült ki a jelentésből.

A cégcsoport a védelmi iparágban több jelentős stratégiai akvizíció előtt áll, űr- és védelmi ipari holdingvállalata, a 4iG SDT Zrt., illetve a jelenleg a portfóliójába tartozó leányvállalatok nettó 1,37 milliárd euró értékű rendelésállománnyal rendelkeznek (backlog). Ebből az új szegmensből származó bevételek érdemben hozzájárulnak majd a cégcsoport pénzügyi eredményességéhez, és tovább növelik a részvényesi értéket - közölték.

Az űr- és védelmi ipari portfólió kiépítésében fontos lépést jelent a 4iG SDT-ben zajló kétlépcsős, 96 milliárd forintos tőkeemelés. A forrásbevonás a HUSAT műholdprogram megvalósítását, a martonvásári REMTECH gyár bővítését, a földi állomások kiépítését és célzott befektetések, illetve stratégiai projektek finanszírozását szolgálja.

A társaság növekedésében kiemelt lépést jelenthet a magyar állammal közösen tervezet kilenc hazai védelmi vállalatot magában foglaló N7 Defence Zrt. létrehozása, amely az első állami-magán védelmi ipari holding lesz Magyarországon.

Az űripar és a védelmi ipar területein elmúlt időszakban kiépített együttműködések között kiemelték az Egyesült Arab Emírségekben működő EDGE Group mellett az Axiom Space-szel, az Azercosmosszal és számos európai szereplőivel kötött megállapodásokat.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Közel az 1000 milliárdos árbevétel – nagy tervei is vannak a 4iG-nek

bevétel

fekete péter

4ig

ebitda

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Most jött el a NATO-tagállamok nagy számonkérése

Most jött el a NATO-tagállamok nagy számonkérése

Költségvetési földcsuszamláshoz vezetett a NATO történetében az ukrajnai orosz háború és nem utolsó sorban Donald Trump hivatalba lépése: a tagállamok túlnyomó többségében felgyorsultak a védelmi kiadások növelését célzó erőfeszítések.
 

Még be is perelik Ukrajnát

Az USA rengeteg fegyvert szállít Ukrajnának, de nem ingyen

Az amerikai elnök szerint talán még nem jött el a béke ideje Ukrajnában

Biztos, ami biztos, kilőtték az oroszok ezt a kijevi török dróngyárat is

Acél sündisznóvá kell válnia Ukrajnának – Von der Leyen az ukrán és az amerikai elnökkel egyeztetett

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
Trump és a háborúk. Barátot akarsz Washingtonban? Vegyél kutyát! Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.29. péntek, 18:00
Florova Anna az OTP Bank hitelezési területének vezetője, ügyvezető igazgató
Ginzer Ildikó az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lebombázták az oroszok a Bayraktar gyárat, Rogyinszke ostrom alatt - Híreink az ukrán frontról pénteken

Lebombázták az oroszok a Bayraktar gyárat, Rogyinszke ostrom alatt - Híreink az ukrán frontról pénteken

Tegnap súlyos támadás érte az ukrán fővárost, a mentési munkálatok még ma reggel is folynak. A civil áldozatokról szóló hírek mellett kiderült, hogy az orosz haderő lebombázta a török Baykar vállalat dróngyárát is az ukrán fővárosban. Az oroszok Pokrovszktól északra Rogyinszkét és Krasznij Limant ostromolják, a T-05-15-ös főutat gyakorlatilag teljesen elvágták. A nap folyamán a CNN kiszivárogtatta: az Egyesült Államok több mint 3000 nagy hatótávolságú rakétát készül küldeni Ukrajnának, Donald Trump jóváhagyásával. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Külföldön taroltak a magyar cégek: brutális számokat hozott az export

Külföldön taroltak a magyar cégek: brutális számokat hozott az export

Júliusban a magyar cégek többet exportáltak, mint importáltak: a külkereskedelmi többlet elérte a 578 millió eurót.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Thai court removes PM over leaked phone call with Cambodian leader

Thai court removes PM over leaked phone call with Cambodian leader

Court rules Paetongtarn Shinawatra breached ethics in call where she called Hun Sen "uncle" shortly before border conflict.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 29. 13:39
Elképesztő ajánlatokat adnak a bankok a 3 százalékos Otthon Start-hitel mellé
2025. augusztus 29. 13:31
Még be is perelik Ukrajnát
×
×
×
×