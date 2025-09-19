Korányi G. Tamás: most túlértékelt a forint, és ennek két oka is van

A magyar alapkamat 6,5 százalékos, ami nagyon magas, miközben az országspecifikus CDS-felár csökkent 20 bázisponttal, tehát több mint 4 százalék a kamatelőny az euróhoz képest, ezért megéri forintban tartani a külföldi befektetőknek a pénzüket, ráadásul eddig az árfolyam is ezt támasztotta alá, vagyis van egyfajta beáramlás – mondta az InfoRádióban Korányi G. Tamás. A tőzsdei szakértő hozzátette: az euró az elmúlt egy hónapban 1,5 százalékot gyengült a forinthoz képest.

„A dollár 3 százalékos gyengülése az euró–dollár árfolyam miatt következett be, de

ez a 1,5 százalék egy hónap alatt, illetve ha január óta nézzük, akkor 5 százalék, már figyelemre méltó,

mert közben a magyar infláció magasabb, mint az eurózónáé, kilenc hónap alatt van egy 1,5 százalékos inflációs többlet. Úgyhogy az a kérdés, hogy ezt a háromnegyed év alatt megtörtént 6,5 százalékos reálfelértékelődést mennyire tekintjük reálisnak, javult-e ennyit a magyar gazdaság. Nyilván nem, alapvetően itt egy túlértékelt forintról van szó, amit az támogathat, hogy az MNB különböző okokból inkább a kamattartás mellett van. A jegybankban tartanak attól, hogy az inflációs várakozások magasak a lakosságban, másrészt ha jövőre kivezetik az árstopot, az akár másfél százalékos azonnali inflációs többletet is okozhat. Az MNB láthatóan óvatos, ezért a befektetők, akik a forintra tesznek, arra számítanak, hogy idén nem lesz kamatvágás, marad a 6,5 százalékos alapkamat. Ez erősíti a forintot" – összegzett Korányi G. Tamás.

Még egy szempontot említett a tőzsdei szakértő: amikor a külföldi befektetők a magyar részvényeket alapvetően euróban számolják. Így például az OTP vagy a Mol 7 százalékos korrekciója egy külföldi befektető számára a 1,5 százalékos forinterősödés csak 5,5 százalék volt. Tehát az erősödő forint miatt euróban akkor is növekedne az ár, ha forintban szinten maradna.