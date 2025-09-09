ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.81
usd:
334.78
bux:
103029.7
2025. szeptember 9. kedd Ádám
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
A 13. havi nyugdíjat kézbesíti egy postás egy fővárosi társasházban 2025. február 12-én. A Magyar Posta a február havi nyugdíjjal együtt a 13. havi nyugellátást ütemezetten február 11-től kézbesíti egészen a hónap végéig.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Több tízezer forintot hozhat a nyugdíjasoknak a november – íme a számok, kinek mennyit

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A kormány becslései szerint 1,5 százalékos nyugdíjkorrekció válhat szükségessé az év elején vártnál magasabb infláció miatt.

Jelentős mértékben, 1,5 százalékponttal haladhatja meg a tényleges éves infláció a kormány által előzetesen becsült értéket, ami novembertől visszamenőleges nyugdíjkorrekciót tehet szükségessé – írta meg a HVG. Míg a költségvetés tervezésekor 3,2 százalékos átlagos áremelkedéssel számoltak, addig a január-augusztusi tényadatok alapján az éves infláció várhatóan 4,7 százalék körül alakul.

A szabályok értelmében, amennyiben az év első nyolc hónapjának átlagos inflációja meghaladja a januári nyugdíjemelés mértékét, a kormányzatnak korrekciót kell végrehajtania. A novemberi kifizetés az év első tíz hónapjára, és a 13. havi juttatásra is kiterjed majd.

Ez egy 244 ezer forintos átlagnyugdíj esetében havi szinten 3660 forintos emelést, tehát novemberben egy összegben 40 260 forintos kiegészítő juttatást jelenthet.

A kormányzat az elmúlt években eltérő sikerrel prognosztizálta az éves infláció mértékét. Míg 2021 és 2023 között rendre alulbecsülték az áremelkedés ütemét, ami több alkalommal is évközi korrekciót tett szükségessé, addig 2024-ben a vártnál kedvezőbben alakultak a mutatók. Akkor a 6 százalékos előrejelzéssel szemben 3,7 százalékos lett a tényleges infláció, így abban az évben nem került sor kiegészítő nyugdíjemelésre.

A nyugdíjasok számára már kézbesítés alatt vannak az egyszeri, 30 ezer forintos élelmiszer-utalványok is. Ezek a Magyar Posta segítségével jutnak el a jogosultakhoz, legkésőbb október 15-ig. Az utalványokat december 31-ig a vidéki kisboltokban, nagyobb áruházláncoknál, és az őstermelőknél lehet beváltani.

Kezdőlap    Gazdaság    Több tízezer forintot hozhat a nyugdíjasoknak a november – íme a számok, kinek mennyit

magyarország

nyugdíj

infláció

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Vasas Gábor: a Balaton nem fog kiszáradni, de algásodás és árvaszúnyograjzás lesz

Vasas Gábor: a Balaton nem fog kiszáradni, de algásodás és árvaszúnyograjzás lesz

A Balaton ügye mindenkit érdekel, Vasas Gábor professzor, a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában részletesen beszélt a problémákról, a vizet tisztító, de roppant zavaró árvaszúnyogokról, a vízszint játékáról, az invazív fajok jelentette veszélyről, a nádasok fontosságáról és arról is, miért nem lehet kotrással rendezni a tó vizének problémáit.
 

Cincérek támadnak a Balatonnál, menthetetlen a helyzet

Copernicus: rekord meleg volt az idei augusztus

VIDEÓ
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.09. kedd, 18:00
Gulyás Balázs
a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt a magyar inflációs adat - Mutatjuk a piaci reakcókat

Itt a magyar inflációs adat - Mutatjuk a piaci reakcókat

Az ázsiai tőzsdéken többnyire esést láthatunk kedd reggel, ezt követően Európában óvatos emelkedést láthatunk. A francia börze emelkedik azt követően, hogy kormányválság alakult ki az országban. Idehaza is jó a hangulat, a hétfői kereskedés után kedden is raliznak a Rába részvényei, miután a 4iG többségi részesedést szerez a vállalatban. Idehaza az augusztusi inflációs adatra volt érdemes figyelni reggel, míg külföldön az amerikai munkaerőpiaci adatok éves revíziójára figyelnek a befektetők. Utóbbi különösen azért fontos, mivel az elmúlt hónapokban nagyon rossz számok érkeztek az Egyesült Államok munkaerőpiacáról.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Levonulással fenyegeti a szurkolókat az angol sztárfocista: ha ez történik, nem játszanak

Levonulással fenyegeti a szurkolókat az angol sztárfocista: ha ez történik, nem játszanak

Harry Kane kijelentette, hogy az angol válogatott kész elhagyni a pályát, ha a szerb szurkolók rasszista megnyilvánulásokkal illetnék a játékosokat a belgrádi vb-selejtezőn.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US lawmakers release Epstein 'birthday book' with alleged Trump note

US lawmakers release Epstein 'birthday book' with alleged Trump note

The White House says the president did not draw the picture or sign the note, after it was published on Monday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 9. 11:08
Szakértő: 15 százalékos béremelést várnak el a dolgozók, de más a realitás
2025. szeptember 9. 09:41
KSH: augusztusban 4,3 százalékos volt az áremelkedés
×
×
×
×