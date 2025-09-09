Jelentős mértékben, 1,5 százalékponttal haladhatja meg a tényleges éves infláció a kormány által előzetesen becsült értéket, ami novembertől visszamenőleges nyugdíjkorrekciót tehet szükségessé – írta meg a HVG. Míg a költségvetés tervezésekor 3,2 százalékos átlagos áremelkedéssel számoltak, addig a január-augusztusi tényadatok alapján az éves infláció várhatóan 4,7 százalék körül alakul.

A szabályok értelmében, amennyiben az év első nyolc hónapjának átlagos inflációja meghaladja a januári nyugdíjemelés mértékét, a kormányzatnak korrekciót kell végrehajtania. A novemberi kifizetés az év első tíz hónapjára, és a 13. havi juttatásra is kiterjed majd.

Ez egy 244 ezer forintos átlagnyugdíj esetében havi szinten 3660 forintos emelést, tehát novemberben egy összegben 40 260 forintos kiegészítő juttatást jelenthet.

A kormányzat az elmúlt években eltérő sikerrel prognosztizálta az éves infláció mértékét. Míg 2021 és 2023 között rendre alulbecsülték az áremelkedés ütemét, ami több alkalommal is évközi korrekciót tett szükségessé, addig 2024-ben a vártnál kedvezőbben alakultak a mutatók. Akkor a 6 százalékos előrejelzéssel szemben 3,7 százalékos lett a tényleges infláció, így abban az évben nem került sor kiegészítő nyugdíjemelésre.

A nyugdíjasok számára már kézbesítés alatt vannak az egyszeri, 30 ezer forintos élelmiszer-utalványok is. Ezek a Magyar Posta segítségével jutnak el a jogosultakhoz, legkésőbb október 15-ig. Az utalványokat december 31-ig a vidéki kisboltokban, nagyobb áruházláncoknál, és az őstermelőknél lehet beváltani.