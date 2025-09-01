ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.08
usd:
336.87
bux:
103150.21
2025. szeptember 1. hétfő Egon, Egyed
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
A kinyomtatott leveleket egy ládába csomagolják a Magyar Posta EPDB Nyomtatási Központjában, Budapesten 2015. február 26-án. Lezárult a Magyar Posta új hibrid kézbesítési és konverziós nevet viselő rendszerének fejlesztése, amellyel hiteles dokumentumok továbbítása válik lehetővé elektronikus úton a postán keresztül.
Nyitókép: MTI/Honéczy Barnabás

Már küldik a nyugdíjas élelmiszer-utalványokat – ezt kell tennie annak, aki nem tudja átvenni

Infostart

A Magyar Posta október 15-ig több mint 2,3 millió jogosult részére ütemezetten kísérli meg kézbesíteni az utalványokat, amelyeket az év végéig a vidéki kisboltokban, nagyobb áruházláncoknál és őstermelőknél lehet beváltani.

Hétfőn kezdik el kézbesíteni az egyszeri 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt a nyugdíjasoknak. A küldemények kézbesítését a postás egy alkalommal kísérli meg a címen. Ha a címzett nincs otthon, aggodalomra nincs ok, a kijelölt letéti postán tíz munkanapon belül a címzett vagy akár a meghatalmazottja is átveheti a juttatást – közölte a Magyar Posta.

A postások szeptember 1. és október 15. között több mint 2,3 millió jogosult részére ütemezetten kézbesítik, illetve kísérlik meg kézbesíteni az utalványokat arra a címre, amely a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság nyilvántartásában szerepel.

Ha sem a címzett, sem a meghatalmazottja nem tartózkodik a címen a kézbesítés pillanatában, a kézbesítő értesítőt helyez el a cím szerinti postaládában.

Ha az utalványra jogosult nem jelentkezik a megadott időszakban a juttatásért, akkor az őrzési idő leteltét követően a Magyar Posta a nyugdíjas élelmiszer-utalványt tartalmazó küldeményt a Magyar Államkincstár részére visszaküldi. Az utalványok újbóli kiküldése közvetlenül a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságának megkeresésével kérhető legkésőbb 2025. november 14-ig.

Azok, akik augusztusban lettek jogosultak a nyugdíjra, még nem kaphatnak utalványt – figyelmeztet az atv.hu a Nyugdíjas Parlament elnökének tájékoztatása alapján. A megérkező borítékban különböző címletekben lesznek az utalványok, mellettük pedig egy levél, miniszterelnöki aláírással. Akik már júliusban kaptak nyugdíjfolyósítást, ők kaphatnak 30 ezer forint értékű utalványt.

Karácsony Mihály közölte: az utalványokat december 31-ig a vidéki kisboltokban, nagyobb áruházláncoknál és őstermelőknél lehet majd beváltani. További részletek ezen az oldalon olvashatók.

Az átlag öregségi nyugdíj idén januárban 242 ezer forint volt: a férfiak közül 468 ezren kaptak ennél kevesebbet, a nők közül dupla ennyien, 953 ezren. A KSH adatai szerint 77 ezer ember kap félmilliónál is nagyobb összegű nyugdíjat.

A Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsának elnöke szerint a kisnyugdíjasoknak jól jön az utalvány, továbbá hozzátette: „a legsúlyosabb a nyugdíj indexálás, a januári nyugdíjemelés megváltoztatása volt.” Juhász László szerint az inflációs adatot követi a nyugdíjasok nyugdíjemelése, miközben az aktív dolgozók bére kétszer-háromszor annyit emelkedik.

Kezdőlap    Belföld    Már küldik a nyugdíjas élelmiszer-utalványokat – ezt kell tennie annak, aki nem tudja átvenni

nyugdíj

posta

karácsony mihály

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértők az Otthon Start Programról: két fő körülményen múlhat, hogy melyik bankot választják az érdeklődők

Szakértők az Otthon Start Programról: két fő körülményen múlhat, hogy melyik bankot választják az érdeklődők

Nagy verseny van a bankok között, hogy minél több Otthon Start lakáshiteles ügyfelük legyen. A konstrukció szabályain persze nem tudnak változtatni, de van mozgásterük a jó ajánlatokhoz – erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Ginzer Ildikó, az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese és Florova Anna, az OTP Bank hitelezési területének vezetője, ügyvezető igazgató.
 

Otthon Start Program: sorra jönnek a bankok ajánlatai, van, ahol jobb a kamat a vártnál is

Orbán Viktor: elindult, startolj rá!

Már látszik, hol épülhetnek új lakások az Otthon Start hatására

Lázár János a Közlekedésinfón: megújul a MÁV-Volán csoport

Lázár János a Közlekedésinfón: megújul a MÁV-Volán csoport

A következő években folytatódik a flottabővítés, a vasúti személyszállítási kapacitás 130 ezerről 160 ezer főre, a menetrendszerűség 85-88 százalékra emelkedhet, a buszflotta átlagos életkora 8 évre csökkenhet – mondta a Közlekedésinfón az építési és közlekedési miniszter, aki szerint „aránytalanul sok kritika érte” a MÁV-ot.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.01. hétfő, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Komoly megtorlással fenyeget Zelenszkij, Brüsszel már tervezi a katonák bevetését - Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Komoly megtorlással fenyeget Zelenszkij, Brüsszel már tervezi a katonák bevetését - Ukrajnai háborús híreink hétfőn

A háború utáni biztonsági garanciák részeként Európa "meglehetősen pontos terveken" dolgozik katonai csapatok bevetésére – mondta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a Financial Timesnak adott, vasárnap megjelent interjújában. Von der Leyen szerint Donald Trump több ízben arról biztosította az európai vezetőket, hogy amerikai jelenlét is erősíteni fogja a mechanizmust. Miután vasárnapra virradóra Ukrajna-szerte mintegy 60 ezren maradtak áram nélkül több orosz dróntámadás következtében, Volodimir Zelenszkij megtorlás gyanánt "újabb mélységi csapásokat" helyezett kilátásba Oroszország ellen. Mint kiderült, az ukrán elnök ezen a héten csütörtökön európai vezetőkkel fog tárgyalni Ukrajna biztonsági garanciáiról. Mindeközben Vlagyimir Putyin orosz elnök Kínában, a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) vasárnap indult csúcstalálkozójának keretében kezet rázott kínai és indiai kollégájával, Hszi Csin-pinggel, illetve Narendra Modival. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újabb botrányt okozott a volt Barca-futballista: leköpte ellenfelét Luis Suárez

Újabb botrányt okozott a volt Barca-futballista: leköpte ellenfelét Luis Suárez

A Seattle Sounders 3-0-ra legyőzte az Inter Miamit a Leagues Cup döntőjében, Luis Suárez a meccs után leköpte a Seattle biztonsági igazgatóját.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
More than 600 killed in Afghanistan quake as entire villages reduced to rubble

More than 600 killed in Afghanistan quake as entire villages reduced to rubble

The 6.0 magnitude quake struck at a depth of 8km (5 miles) and shook buildings from Kabul to Pakistan's capital Islamabad.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 1. 13:22
Villanyroller-katasztrófa Budapesten – videó
2025. szeptember 1. 12:58
Lázár János a Közlekedésinfón: megújul a MÁV-Volán csoport
×
×
×
×