2025. szeptember 9. kedd Ádám
Senior woman in the city
Nyitókép: Eva-Katalin/Getty Images

KSH: augusztusban 4,3 százalékos volt az áremelkedés

Infostart / MTI

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2025. augusztusban a fogyasztói árak átlagosan 4,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Júliushoz viszonyítva átlagosan nem változtak az árak.

Tizenkét hónap alatt, 2024. augusztushoz viszonyítva az élelmiszerek ára 5,9 százalékkal nőtt (a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 4,7 százalékkal), ezen belül a tojásé 19,9, a kávéé 18,5, a csokoládé, kakaóé 18,3, az idényáras élelmiszereké (burgonya, friss zöldség, valamint friss hazai és déligyümölcs) 17,1 (ezen belül a friss hazai és déligyümölcsöké 28,9), az édesipari lisztesárué 13,6, a gyümölcslé, zöldségléé 13,6, a büféáruké 9,3, az étolajé 8,8, valamint az alkoholmentes üdítőitaloké 8,6 százalékkal. A termékcsoporton belül a margarin ára 29,5, a liszté 11,6, a cukoré 10,0, a párizsi, kolbászé 6,6, a tejtermékeké 6,2, a sertéshúsé 4,9 százalékkal mérséklődött.

A jelentésből kiderül, hogy a háztartási energiáért 11,0 százalékkal többet kellett fizetni átlagosan, ezen belül a vezetékes gáz 23,2, a palackos gáz 2,6 százalékkal drágult.

A szeszes italok, dohányáruk ára 7,3 százalékkal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 8,5 százalékkal.

A szolgáltatások 5,4 százalékkal drágultak, ezen belül a lakbér 10,2, a sport, múzeumi belépők 10,0, a lakásjavítás és -karbantartás 9,9, a járműjavítás és -karbantartás 9,8, a testápolási szolgáltatások 9,6, az egészségügyi szolgáltatások 8,5 százalékkal.

A tartós fogyasztási cikkek ára 2,4 százalékkal emelkedett, ezen belül az ékszerek 22,2, a konyha- és egyéb bútorok 6,3, a szobabútorok 5,2, az új személygépkocsik 2,0 százalékkal többe kerültek. A járműüzemanyagok ára 4,3 százalékkal mérséklődött, a gyógyszer, gyógyáruk 4,5 százalékkal drágultak.

A fogyasztói árak változása az előző év azonos időszakához viszonyítva; százalék; élelmiszerek; szeszes italok, dohányáruk; ruházkodási cikkek; tartós fogyasztási cikkek; háztartási energia; egyéb cikkek, üzemanyagok; szolgáltatások; összesen; Ábra: MTI
A fogyasztói árak változása az előző év azonos időszakához viszonyítva; százalék; élelmiszerek; szeszes italok, dohányáruk; ruházkodási cikkek; tartós fogyasztási cikkek; háztartási energia; egyéb cikkek, üzemanyagok; szolgáltatások; összesen; Ábra: MTI

Egy hónap alatt, júliushoz viszonyítva a fogyasztói árak átlagosan nem változtak. Az élelmiszerek ára sem változott (a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 0,1 százalékkal mérséklődött). A szalámi, szárazkolbász, sonka 1,2, a margarin 1,1, a vaj, vajkrém 1,0, a kávé 0,8, a baromfihús, valamint a sajt 0,7-0,7, a tej 0,5, az alkoholmentes üdítőitalok 0,4 százalékkal többe kerültek. A termékcsoporton belül az idényáras élelmiszerek (burgonya, friss zöldség, valamint friss hazai és déligyümölcs) ára 2,1, az étolajé 1,3, a liszté 0,9, a sertéshús, valamint a tojás ára 0,4-0,4, a száraztésztáé 0,3, a kenyéré 0,2 százalékkal mérséklődött.

A legnagyobb mértékben a szeszes italok, dohányáruk drágultak, 0,6 százalékkal, ezen belül a dohányáruk 0,7 százalékkal.

A szolgáltatások ára átlagosan 0,5 százalékkal emelkedett, ezen belül az üdülési szolgáltatások 2,5, a lakbér 1,6, a sport, múzeumi belépők 0,5 százalékkal drágultak. A háztartási energia ára nem változott, ezen belül az elektromos energiáért 0,2 százalékkal többet, a palackos gázért 1,4 százalékkal kevesebbet kellett fizetni. A járműüzemanyagok ára 0,8, a gyógyszer, gyógyáruké 0,3 százalékkal mérséklődött - jelentette a KSH.

ksh

infláció

áremelkedés

