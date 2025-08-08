A távközlésnél is nagyobbra nőhet a 4iG űr- és védelmi üzletága

Mint arról az Infostart is beszámolt, a napokban mintegy 100 milliárd forintos tőkeemelést jelentett be a 4iG leányvállalata, a 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT Zrt.). A tranzakcióhoz a forrást Jászai Gellértnek, a 4iG többségi tulajdonosának és elnökének két magántőkealapja adja. A tőkeemeléssel a két alap összesen 49 százalékos részesedést szerez a holdingvállalatban.

A feltőkésítés célja a légi- és űripari beruházások támogatása, valamint a stratégiai projektek finanszírozása a hazai védelmi szektorban. Konkrét területeket is kijelölt a 4iG, amelyekre a befolyó tőkét fordítaná, így megerősítené a HUSAT műholdprogram pénzügyi hátterét, de a forrás hozzájárul a martonvásári REMTECH-gyár termelési tevékenységének bővítéséhez, a földi állomások kiépítéséhez, valamint az adatfeldolgozási rendszerek továbbfejlesztéséhez. A tőkeemelések emellett lehetőséget teremtenek arra, hogy a cég további célzott befektetéseket, akvizíciókat és stratégiai projekteket valósítson meg, különösen a civil és katonai repüléstechnológia, az autonóm rendszerek fejlesztése, a fegyver- és lőszergyártás, a fegyverfejlesztés, az intelligens szárazföldi mobilitási rendszerek, valamint a védelmi iparhoz kapcsolódó digitalizációs megoldások területén.

A 4iG nem titkolt célja, hogy globális szolgáltatásokat nyújtó és a nemzetközi piacokon is jelen lévő szereplővé váljon olyan területeken, mint a műholdgyártás és ‑üzemeltetés, a dróngyártás, a drónvédelem, valamint a klasszikus és digitális védelmi ipari megoldások.

Óriási méretűre nőhet az üzletág

Mint azt a Portfolio írja, 2025 első negyedévében 2,1 milliárd forintos nettó árbevétele volt az űr- és védelmi üzletágnak, ez 1,2 százalékos arány a teljes 4iG csoport bevételén belül és a távközlési üzletágnál valamivel nagyobb mértékben, 12 százalékkal nőtt a bevétel az előző év azonos időszakához képest.

A 4iG közleményének egyik új információja, hogy az összegek közlésével be is értékelik a céget azzal, hogy 96 milliárd forintnyi tőkéért 49 százalékos részesedést szerezhet. Ez azt jelenti, hogy közel 196 milliárd forintra értékeli a teljes űr- és védelmi üzletágat. Összehasonlításképp a teljes cégcsoport vállalatértéke 1500 milliárd forint környékén alakul jelenleg.

A másik fontos adat, ami sokat elárul az üzletág potenciáljáról, az a nettó szerződés- és rendelésállomány, amit szintén először közölt a 4iG. Ez a szám, ami a későbbiekben tényleges bevétellé válik. A 4iG SDT Zrt. és jelenlegi leányvállalatainak portfóliója alapján a társaság alig másfél évvel az alapítását követően már nettó 1,3 milliárd euró, vagyis több mint 548 milliárd forint értékű szerződés- és megrendelésállománnyal rendelkezik. Ez még nem is tartalmazza az N7 Defence Zrt. portfólióját, a magyar államtól megvásárolni kívánt hadiipari cégeket, mivel az akvizíciós folyamat még nem zárult le.

A gazdasági lap cikke szerint Jászai Gellért azzal számol a jelenlegi megrendelésállomány és a védelmi iparág erőteljes növekedési kilátásai alapján, hogy az űr- és védelmi üzletág idővel nagyobb lehet a cégcsoporton belül, mint a távközlési és informatikai üzletág. Viszonyításképp a távközlési üzletág éves árbevétele tavaly több mint 600 milliárd forintot tett ki. Már évekkel ezelőtt megindult a 4iG-nál a nyitás a védelmi ipar irányába, az elsők között a Rheinmetall-lal kötött stratégiai együttműködést a cég. De igazán tavaly pörgött fel igazán a folyamat, az űr- és védelmi területen sorra jöttek a bejelentések, műholdprogramról, űripari gyártóközpontról és védelmi ipari megállapodásokról.