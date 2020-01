Már a gabonapiacot is elérte a koronavírus hatása

Tonnánként 47-48 ezer forintos kukoricaárakról lehet hallani a piacon, ez ötezer forintos emelkedés január eleje óta – mondta a Világgazdaságnak Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének (GOSZ) elnöke. Vagyis tizedével emelkedett a termény ára pár hét alatt, igaz, a drágulás részben annak köszönhető, hogy korábban kifejezetten nyomott árak alakultak ki a gabonapiacon a Brexit okozta bizonytalanság, illetve az afrikai sertéspestis miatti keresletcsökkenés hatásaira játszva. Bár helyettesítő termékként valószínűsítették a baromfiállományok növekedését, a baromfitápokban a kalászosok a meghatározóbbak, míg a sertéstápok esetében a kukorica dominál.

A Brexit a kukorica európai piacát is jelentősen befolyásolja, mivel a britek körülbelül évi egymillió tonna kukoricának megfelelő feldolgozott terméket (izocukrot, alkoholt, egyéb keményítőt) vásárolnak. Mivel mostanra kiderült, hogy az idén még változatlan feltételek mellett lehet kereskedni, ezért megszűnt az árnyomás is. Az Egyesült Királyságnak továbbra is szüksége lesz szemes terményre.

A lap szerint a kínai koronavírus megjelenése is emelte az árakat.

Amikor egy világméretű járvány vagy más, a részvénypiacokra negatívan ható helyzet alakul ki, a befektetők egyik menekülő útvonala a nyersanyagpiac, ahol emelkednek az árak

– magyarázta Petőházi Tamás.

A kukorica árát az is emelheti, hogy az Egyesült Államok termése kifejezetten gyenge volt az elmúlt szezonban, 8-10 millió tonna eshetett ki.

