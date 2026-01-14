Mindenki megnyugszik – az időjárás is ért a szóból

Az elmúlt hét kifejezetten mozgalmasan telt időjárási téren, de a következő napokban normalizálódik a helyzet, sem csapadékra, sem szélre nem lehet számítani, de kődre és erős fagyokra sem, délnyugat felől szárazabb, enyhébb légtömegek jönnek.

Reggel az ország délnyugati csücskében eleve olvadással indult a nap, hiába volt például a főváros környékén is -10 fok, az északkeleti országrészben -14 fok is előfordult. A tartósan borult, kődős idő aztán folytatódik napközben is, de már közel kerülünk ahhoz, hogy olvadjon (-2 és -4 fok közti csúcsok), a Balatontól délre a nap is kisüt, ott 10-11 fok is lehet árnyékban, ebbe egyébként már kedd délután is belekóstolhattak az ott lakók.

A következő napokban hasonló idő lesz, de zárul a hőmérsékleti olló, fagypont körüli csúcsokkal, enyhe olvadással.

Részletek: