2026. január 14. szerda Bódog
Winter landscape at Balaton sea, Hungary
Nyitókép: gehringj/Getty Images

Mindenki megnyugszik – az időjárás is ért a szóból

Infostart

Az időjárás lenyugszik, és döntően tartósan borult, ködös időre vált szitálással, ónos szitálással. A délnyugati megyék azonban naposabbak és sokkal melegebbek lehetnek a hét további részében.

Az elmúlt hét kifejezetten mozgalmasan telt időjárási téren, de a következő napokban normalizálódik a helyzet, sem csapadékra, sem szélre nem lehet számítani, de kődre és erős fagyokra sem, délnyugat felől szárazabb, enyhébb légtömegek jönnek.

Reggel az ország délnyugati csücskében eleve olvadással indult a nap, hiába volt például a főváros környékén is -10 fok, az északkeleti országrészben -14 fok is előfordult. A tartósan borult, kődős idő aztán folytatódik napközben is, de már közel kerülünk ahhoz, hogy olvadjon (-2 és -4 fok közti csúcsok), a Balatontól délre a nap is kisüt, ott 10-11 fok is lehet árnyékban, ebbe egyébként már kedd délután is belekóstolhattak az ott lakók.

A következő napokban hasonló idő lesz, de zárul a hőmérsékleti olló, fagypont körüli csúcsokkal, enyhe olvadással.

Részletek:

időjárás

tél

hungaromet

Pedagógus bértábla 2026: ennyit számít a pedagógus béremelés, így emelkedik a tanári fizetés

Pedagógus bértábla 2026: ennyit számít a pedagógus béremelés, így emelkedik a tanári fizetés

Pedagógus bértábla 2026: mutatjuk, mennyi a pedagógus béremelés 2026-ban, hogyan alakul a tanári fizetés 2026 évében? Mit kell tudni a tanárbérek, pedagógus bérpótlékok kapcsán?

