Image of lottery balls during extraction of the winning numbers.
Nyitókép: GabrielPetrescu/Getty Images

Történelmi főnyeremény az ötös lottón

Infostart

Pár nap és kiderül lesz-e gazdája az ötös lottóval megnyerhető eddigi legnagyobb nyereménynek, azaz 7 milliárd forintnak.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a most napirenden lévő ötös főnyereményből kijön egy kilencven lakásos új társasház vagy több tucat luxusautó. A Szilveszteri Szuperlottó nyereményjátékon 400 forintért cserébe akár ennek a csillagászati összegnek is gazdája lehet egy szerencsés, akinek mind az öt számát kihúzzák január 1-jén éjjel.

Ha hétmilliárd forint értékben 20 ezer forintosokat tennénk egymásra, abból 35 méter magas tornyot kapnánk, ami nagyjából akkora, mint egy 12 emeletes toronyház.

Ha a jackpot megünnepléséhez pedig vennénk 10 karton kiváló minőségű pezsgőt akkor is csak a töredékét költenénk még el a nyereménynek.

A tét nagyságát a játékosok is érzik, hiszen csak az eltelt egy hétben – a karácsonyi ünnep ellenére – 248 százalékkal nagyobb volt a forgalom, mint az ilyenkor megszokott. A legtöbben offline, azaz lottózókban vásárolnak, de az online felületeken is magasabb a forgalom a megszokottnál. A lottózók országszerte meghosszabbított nyitvatartással várják december 31-ig a játékosokat.

A Szilveszteri Szuperlottó nyereményjátékot azért hirdette meg a Szerencsejáték Zrt., hogy a közel 70 éves, népszerű lottójáték ismét fókuszba kerüljön. A Szuperlottó extra izgalmat hoz az év végére, ezért a megszokott keretek is módosulnak. A december 20-tól megvásárolt ötös lottóval, és az erre az időszakra érvényes öthetes szelvényekkel lehet megnyerni az extra nyereményt. A nyereményjáték miatt december 27-én szombaton Ötöslottó nem, csak Luxor és Joker sorsolás lesz a SzerencseSzombatban. Az Ötöslottó fogadási idejét a nemzeti lottótársaság meghosszabbította december 31-én 23 óráig, hogy aztán 2026. január 1-jén 0 óra 20 perckor sorsolja ki a csillagászati összeget érő öt számot. A különleges sorsolást élőben lehet figyelemmel kísérni a Duna csatornán, amelynek ismétlése 17.45-kor lesz a TV2-n.

