Bemondták a tutit: így lehet nyerni a 7 milliárdos szilveszteri szuperlottón

A Szerencsejáték Zrt. különleges nyereményjátékot hirdetett meg: a Szilveszteri Szuperlottó esemény keretében 7 milliárd forintra emelik az Ötöslottó aktuális főnyereményét, és a játék miatt hosszabb a fogadási idő is.

A szokásos szombati, tehát a december 27-ei húzás helyett 31-én kerül majd sor a győztes kihirdetésére, ha sikerül megütni a főnyereményt.

Ahhoz, hogy megmondhassuk, mennyi a győzelem esélye, a valószínűségszámítást kell segítségül hívni – írja a 24.hu.

Ennek szabályai szerint a kedvező esetek számát el kell osztani az összes esetek számával, ami az ötös lottó esetében így fest: 86x87x88x89x90/1x2x3x4x5.

Ennek eredménye, hogy összesen csaknem 44 millió darab szelvényt kellene megvenni és kitölteni ahhoz, hogy az összes lehetséges variáció kint legyen.

Ez a jelenlegi 400 forintos szelvénnyel számolva mintegy 17 és fél milliárd forintba kerülne, így nem igazán éri meg ennyit költeni egy 7 milliárdos fődíjra – írja a lap.

Annál is inkább, mert ha több győztes van, a nyeremény összege közöttük oszlik el – teszik hozzá.