Itt a nagy Windows-frissítés, de ez most más, mint az eddigiek

Befutott a Windows 11 éves „nagy” frissítőcsomagja, a 25H2 – de az idei év más, mint a többi – írja az Engadget cikke nyomán a hvg.hu, hozzátéve, hogy a korábbiaktól eltérő módon az őszi csomag ezúttal nem hozott egy egész sor új funkciót.

A lap szerint a 25H2 egyfajta „engedélyezési csomag”, amely a tavalyi, 24H2-es változathoz hozzáadott legújabb funkciókat tartalmazza. Tehát remek lehetőség arra, hogy a felhasználók behozzák a lemaradásukat, ha eddig ódzkodtak a Windows 11 elmúlt időszakban kiadott funkciófrissítéseitől.

Pár 25H2-specifikus frissítés viszont még így is jött, hiszen a Microsoft közlése szerint több ponton is „jelentősen” fejlődött a sebezhetőség-észlelés a rendszerben. A 25H2 egy kicsit „soványabb” is, mert kikerült belőle két elavult rendszerkomponens (a PowerShell 2.0 és a Windows Management Instrumentation Command-line / WMIC). Ezekre a legtöbbeknek nem is volt szüksége, elsősorban csak a rendszergazdák és a haladó felhasználók számára lehetett hasznos.

A Windows 11 25H2 frissítése már megjelent, de a vállalat több hullámban juttatja majd el a felhasználókhoz, így elsőként azok a felhasználók kapják majd meg, akik bekapcsolták a „Legújabb frissítések letöltése, amint elérhetővé válnak” opciót a Windows Update-en belül. A következő hónapokban várhatóan jönnek majd érdemi újdonságok is a Windows 11 25H2-be.