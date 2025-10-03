ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.29
usd:
332.1
bux:
0
2025. október 3. péntek Helga
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Itt a nagy Windows-frissítés, de ez most más, mint az eddigiek

Infostart

Már letölthető a legújabb, 25H2-es frissítés, azonban akik valami eget rengető újdonságot várnak, csalódni fognak.

Befutott a Windows 11 éves „nagy” frissítőcsomagja, a 25H2 – de az idei év más, mint a többi – írja az Engadget cikke nyomán a hvg.hu, hozzátéve, hogy a korábbiaktól eltérő módon az őszi csomag ezúttal nem hozott egy egész sor új funkciót.

A lap szerint a 25H2 egyfajta „engedélyezési csomag”, amely a tavalyi, 24H2-es változathoz hozzáadott legújabb funkciókat tartalmazza. Tehát remek lehetőség arra, hogy a felhasználók behozzák a lemaradásukat, ha eddig ódzkodtak a Windows 11 elmúlt időszakban kiadott funkciófrissítéseitől.

Pár 25H2-specifikus frissítés viszont még így is jött, hiszen a Microsoft közlése szerint több ponton is „jelentősen” fejlődött a sebezhetőség-észlelés a rendszerben. A 25H2 egy kicsit „soványabb” is, mert kikerült belőle két elavult rendszerkomponens (a PowerShell 2.0 és a Windows Management Instrumentation Command-line / WMIC). Ezekre a legtöbbeknek nem is volt szüksége, elsősorban csak a rendszergazdák és a haladó felhasználók számára lehetett hasznos.

A Windows 11 25H2 frissítése már megjelent, de a vállalat több hullámban juttatja majd el a felhasználókhoz, így elsőként azok a felhasználók kapják majd meg, akik bekapcsolták a „Legújabb frissítések letöltése, amint elérhetővé válnak” opciót a Windows Update-en belül. A következő hónapokban várhatóan jönnek majd érdemi újdonságok is a Windows 11 25H2-be.

Kezdőlap    Életmód    Itt a nagy Windows-frissítés, de ez most más, mint az eddigiek

microsoft

javítás

felhasználó

frissítés

operációs rendszer

windows 11

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az újraegyesítés 35. évfordulóját ünnepli Németország, de a lakosság hangulata nem éppen ünnepi

Az újraegyesítés 35. évfordulóját ünnepli Németország, de a lakosság hangulata nem éppen ünnepi

Rendkívüli évfordulóra emlékezik Németország október 3-án: harmincöt évvel ezelőtt, alig fél évvel az egykori NDK-ban tartott első szabad választások után deklarálták a két német állam újraegyesítését. Az akkori ünnepi hangulat, az összetartozás mámora azonban mára szinte a semmibe veszett.
 

Nyolcvan intézkedésről határozott a német kormány az újraegyesítés ünnepe előtt

Radikális megoldással szabadulna meg az illegális bevándorlóktól a német belügyminiszter

Vlagyimir Putyin: Európa újjászületését a nemzeti erők hozhatják el

Vlagyimir Putyin: Európa újjászületését a nemzeti erők hozhatják el

Az orosz elnök egyebek mellett arról is beszélt Szocsiban, hogy „terv szerint zajlik a biztonsági zóna létrehozása az orosz határok mentén”, illetve hogy Európa a felelős azért, hogy nem sikerült leállítani a harci cselekményeket Ukrajnában.
 

Drónriadó volt péntek hajnalban a müncheni reptéren

Volodimir Zelenszkij arról beszélt, miért blokkolja Orbán Viktor Ukrajna uniós tagságát

Orbán Viktor: meg kell állapodni Moszkvával egy átfogó európai biztonsági építményről is

Magyar-horvát kőolajvita: indokolatlanul negatív dimenziókról beszélt a horvát kormányfő

A Nyugat „új típusú háborúban” áll Oroszországgal – beszédek az Európa-csúcson

Megszűnt a csernobili atomerőmű szarkofágjának áramellátása

Az orosz olajvásárlást növelő országokat szankcionálhatják a G7-ek

VIDEÓ
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Ukrajna: Trump Putyinról beszél, de Kínára gondol? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.03. péntek, 18:00
Katona Csaba
történész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megjelent az 50 leggazdagabb magyar listája, mutatjuk a százmilliárdos vagyonokat

Megjelent az 50 leggazdagabb magyar listája, mutatjuk a százmilliárdos vagyonokat

A legfrissebb, ma megjelent rangsor szerint az 50 legvagyonosabb magyar összvagyona meghaladta a 9 ezer milliárd forintot, ez az összeg hozzávetőleg a teljes magyar állami egészségügyi kiadás kétszerese, de 150 ezer budapesti lakás felépítésére is elegendő lenne. Mészáros Lőrinc zsinórban harmadik éve vezeti a listát, ezúttal 1749,1 milliárd forintos becsült vagyonnal. A második helyre Veres Tibor került, míg Csányi Sándor a dobogó harmadik fokát szerezte meg. Az 50 leggazdagabb magyar listájára mintegy 66 milliárd forintnyi vagyonnal lehetett feljutni.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ha már itt is megjelent, mi lesz Magyarországon? Pokoli lehet a helyzet, erre aztán készülhetünk

Ha már itt is megjelent, mi lesz Magyarországon? Pokoli lehet a helyzet, erre aztán készülhetünk

Veszélyes trópusi betegségeket terjesztő szúnyogfajok jelentek meg Európában - és már Magyarországon is stabil populációjuk van.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Police name Manchester attacker who killed two at synagogue

Police name Manchester attacker who killed two at synagogue

Jihad Al-Shamie, a 35-year-old British man of Syrian descent, is named as the synagogue attacker.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 3. 05:00
Mit csináljunk a hétvégén ilyen időben? - Időjárás
2025. október 2. 10:57
Már meg se lepődünk: újra megfagytunk hajnalban
×
×
×
×