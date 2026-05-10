Fegyveres rendőr egy nyilvános rendezvényen.
Nyitókép: Getty Images/Roman Studio

Négy holttest került elő a Kupából és a Mreznicából pár óra alatt

Infostart

Négy férfi holttestét találták meg több helyszínen Károlyváros (Karlovac) megyében: hármat a horvát–szlovén határfolyónak számító Kupában, egyet pedig a Mreznicában – közölte vasárnap a karlovaci rendőrfőkapitányság.

Az első bejelentés szerint szombaton a Ribnik községhez tartozó Sracak településnél láttak holttestet a Kupában. A helyszínre érkező rendőrök átvizsgálták a területet, a horvát hegyimentő szolgálat tagjai pedig egy ismeretlen férfi holttestét emelték ki a folyóból.

Később, délután a szlovén rendőrség értesítette a horvát hatóságokat, hogy a Netretic községhez tartozó Gornje Prilisce településnél két ismeretlen férfi holttestét észlelték a Kupában. A testeket a horvát rendőrök szlovén tűzoltók segítségével emelték partra.

Este a Duga Resa-i rendőrkapitányságra érkezett lakossági bejelentés arról, hogy a Generalski Stol községhez tartozó Gornji Zvecaj településnél holttestet láttak a Mreznicában. A hegyimentők ott is egy ismeretlen férfi holttestét hozták ki a vízből.

A rendőrök mindhárom esetben helyszíni szemlét tartottak. Közlésük szerint az esetek körülményeinek feltárására bűnügyi vizsgálat indul, az áldozatok személyazonosságát és haláluk pontos okát boncolással állapítják meg.

Hamilton már levezet, Leclerc mintha másfelé kacsingatna – mi lesz veled, Ferrari?

A maranellói csapat a második helyen áll a konstruktőrök vb-pontversenyében, de a Miami Nagydíj alapján csökkent az esélyük a világbajnoki címekre. Vámosi Péter, a motorsportol.hu főszerkesztője az InfoRádióban azt mondta, a Ferrari a szezon elejéhez képest nem tudott akkorát előrelépni, mint a McLaren vagy a Red Bull, és a pilóták körüli folyamatos pletykák is nehezítik a jövő tervezését.
Ezeket is megörökölte az új parlament az előző ciklusból

Nagy fordulat: 12 százalékos növekedés és öt trend, ami a magánbefektetőknek is szól

Kvíz: Lenyűgöz a madarak és fák világa? Szerezz 10/10-es tudást a következő kirándulásra!

Countries airlift nationals evacuated from from virus-hit cruise ship

