ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.6
usd:
301.83
bux:
134265.27
2026. május 11. hétfő Ferenc
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Refugees and immigrants looking for a new hope in life. Silhouette. Column of migrants passing through a tunnel. Abandon your lands for a better future. 3d rendering
Nyitókép: Getty Images

Négy holttest a vízben – megvan a gyanúsított

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Büntetőfeljelentést tett a horvát rendőrség egy 22 éves montenegrói állampolgár ellen, akit azzal gyanúsítanak, hogy migránsokat szállított illegálisan Horvátországon keresztül, és az út során négyen meghaltak – közölte hétfőn a károlyvárosi rendőr-főkapitányság.

A férfi a gyanú szerint május 3-án este Lika-Zengg megyében, feltehetően a boszniai határ térségében több külföldi állampolgárt vett fel egy osztrák rendszámú furgonba, hogy anyagi haszonszerzés céljából átszállítsa őket Horvátországon. A rendőrség szerint a migránsokat embertelen körülmények között vitte a Károlyvárostól nyugatra, a szlovén határ közelében fekvő Donje Prilisce településig, útközben négyen meghaltak.

A gyanúsított Donje Priliscénél hátrahagyta a holttesteket és a túlélőket, majd elmenekült.

Illegális határátlépés, tartózkodás és mozgás elősegítése, valamint közbiztonság elleni súlyos bűncselekmény gyanúja miatt tettek feljelentést ellene a karlovaci megyei ügyészségen. Mivel nem elérhető a horvát hatóságok számára, körözik.

A halál pontos okát szakértői vizsgálat állapítja meg. A rendőrség szerint a csoport valamennyi tagja illegálisan lépett be Horvátországba.

A hatóságok május 4-én, egy nagyobb migránscsoportról szóló bejelentés után találtak rá a négy holttestre. Két legyengült egészségi állapotban lévő férfit kórházba vittek, egyiküket azóta kiengedték.

Ő és további 13, sértetlen külföldi állampolgár jelezte, hogy nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújt be.

Kezdőlap    Külföld    Négy holttest a vízben – megvan a gyanúsított

horvátország

bevándorlás

illegális bevándorlás

halálesetek

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bizottsági meghallgatások: túl az első napon a Tisza leendő miniszterei – ez történt ma

Bizottsági meghallgatások: túl az első napon a Tisza leendő miniszterei – ez történt ma
Véget ért a Tisza-kormány miniszterjelöltjeinek – Orbán Anitának, Pósfai Gábornak, Ruszin-Szendi Romulusznak, Tarr Zoltánnak, Tanács Zoltánnak, Hegedűs Zsoltnak, Gajdos Lászlónak, Kapitány Istvánnak, Bóna Szabolcsnak, Vitézy Dávid, valamint Lannert Juditnak – országgyűlési bizottsági meghallgatása a hétfői napra.
 

Lannert Judit: nemzetközileg versenyképes tanulási rendszert kívánunk építeni

Forsthoffer Ágnes házelnök új szemléletet akar hozni az Országházba is

Rétvári Bence elmondta, hogyan szavaz a KDNP a parlamenti bizottsági meghallgatásokon

Kocsis Máté megszólalt a titkosszolgálatok és a Tisza ügyéről

Lemondási felszólítások: megszólalt Gulyás Gergely is

Kapitány István: marad a rezsicsökkentés, az árrésstopok és a különadók is

 

Tarr Zoltán: módosulni fog a választási törvény

Vitézy Dávid: a vasútrombolás korát le kell zárni, át kell lépni a vasútfejlesztés időszakába

Tanács Zoltán: az állam legyen olyan egyszerű digitálisan, mint a Revolut vagy a booking.com

Hegedűs Zsolt: „beteg a magyar egészségügy” – átalakul a mentőszolgálat, az új miniszter egy államtitkárt is megnevezett

Pósfai Gábor: „nem rendőrminiszter szeretnék lenni”

Ruszin-Szendi Romulusz: nem küldünk se katonát, se fegyvert, nem lesz hadkötelezettség

Bóna Szabolcs: a magyar földet hazai kézben kell tartani, a boltokban növelni kell a magyar termékek arányát

Gajdos László: a szennyező cégek Európa legnagyobb bírságára számíthatnak

Orbán Anita: a béke pártján állunk, nem küldünk se katonákat, se fegyvert Ukrajnába

VIDEÓ
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.12. kedd, 18:00
Unoka Zsolt
pszichiáter, pszichoterapeuta, a Semmelweis Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Irán felé fordul a befektetők figyelme - Mit csinálnak a tőzsdék?

Irán felé fordul a befektetők figyelme - Mit csinálnak a tőzsdék?

Továbbra is a közel-keleti hírek diktálják a hangulatot a piacokon, Donald Trump hétvégén elfogadhatatlannak nevezte Irán legújabb ajánlatát, amire a befektetők azonnal a Hormuzi-szoros körüli ellátási kockázatokat kezdték árazni. A múlt heti részvénypiaci emelkedést még támogatták az erős gyorsjelentések és a technológiai papírok jó teljesítménye - ennek utóhatásait az ázsiai piacokon is lehett érezni ma reggel, a dél-koreai tőzsde például új csúcsra ment - de a fókusz most újra az energiapiaci sokkon, és az inflációs kockázatokon van. Az ázsiai piacok összességében vegyesen teljesítettek, valamint Európában, és az USA-ban is hasonló látszik. Szőke Gergő is előadó lesz a következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Oda minden remény a West Hamnél? Öt perc VAR jelentheti a kiesésüket, innen nehéz lesz felállni

Oda minden remény a West Hamnél? Öt perc VAR jelentheti a kiesésüket, innen nehéz lesz felállni

Az elemzések mindössze 12 százalékra teszik a csapat bennmaradási esélyeit, miután az Arsenal elleni hazai meccsen egy vitatott VAR-döntés miatt elveszítettek egy pontot.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Risk to public is low,' officials say after 18 US passengers return from hantavirus ship

'Risk to public is low,' officials say after 18 US passengers return from hantavirus ship

American passengers from the virus-hit MV Hondius have returned to the US to be evaluated at facilities in Nebraska and Atlanta, with one confirmed case.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 11. 17:25
Szabadlábra helyezték a korábbi thaiföldi miniszterelnököt
2026. május 11. 16:25
Amerikai tengeralattjáró tűnt fel Gibraltárnál – beindultak a találgatások, hogy mire készülhet Donald Trump
×
×