Négy holttest a vízben – megvan a gyanúsított

A férfi a gyanú szerint május 3-án este Lika-Zengg megyében, feltehetően a boszniai határ térségében több külföldi állampolgárt vett fel egy osztrák rendszámú furgonba, hogy anyagi haszonszerzés céljából átszállítsa őket Horvátországon. A rendőrség szerint a migránsokat embertelen körülmények között vitte a Károlyvárostól nyugatra, a szlovén határ közelében fekvő Donje Prilisce településig, útközben négyen meghaltak.

A gyanúsított Donje Priliscénél hátrahagyta a holttesteket és a túlélőket, majd elmenekült.

Illegális határátlépés, tartózkodás és mozgás elősegítése, valamint közbiztonság elleni súlyos bűncselekmény gyanúja miatt tettek feljelentést ellene a karlovaci megyei ügyészségen. Mivel nem elérhető a horvát hatóságok számára, körözik.

A halál pontos okát szakértői vizsgálat állapítja meg. A rendőrség szerint a csoport valamennyi tagja illegálisan lépett be Horvátországba.

A hatóságok május 4-én, egy nagyobb migránscsoportról szóló bejelentés után találtak rá a négy holttestre. Két legyengült egészségi állapotban lévő férfit kórházba vittek, egyiküket azóta kiengedték.

Ő és további 13, sértetlen külföldi állampolgár jelezte, hogy nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújt be.