2026. április 30. csütörtök Katalin, Kitti
Helyszínelők dolgoznak egy emberölés helyszínén.
Nyitókép: Police.hu

Letartóztatták a döbröközi nő megölésével gyanúsított férfit

Infostart / MTI

Letartóztatta a Szekszárdi Járásbíróság azt az 53 éves férfit, aki a gyanú szerint megölte 57 éves élettársát Döbröközön – közölte a Tolna Vármegyei Főügyészség.

A rendőrség hétfőn számolt be arról, hogy bejelentés érkezett a nő eltűnéséről, mert ismerősei már két hete nem látták. Holttestét még aznap megtalálták a házának udvarán lévő kútban.

A főügyészség közleményében azt írta, hogy az eddigi adatok szerint a nővel közös háztartásban élő gyanúsított tisztázatlan okból otthonukban bántalmazta a sértettet, aki belehalt sérüléseibe. A holttestet egy zsákba tette, majd a kiszáradt kútba dobta, és mésszel fedte be.

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói a férfit emberölés megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. A bíróság a főügyészség indítványára egy hónapra rendelte el a gyanúsított letartóztatását - írták.

emberölés

holttest

letartóztatás

Tudósítónktól

Uniós pénzek, jogállamiság – Most Szlovákiát veszi célba az Európai Parlament
Az Európai Parlament felszólította az Európai Bizottságot, hogy fontolja meg az uniós támogatások befagyasztását Szlovákia számára. Az uniós képviselők aggodalmukat fejezik ki a szlovákiai jogállamiság helyzete és az uniós pénzek felhasználása miatt. A most elfogadott állásfoglalás ennek részeként kéri, hogy az Európai Bizottság indítson eljárást Szlovákiával szemben.
„Lesz egy fontos alapelv” – részleteket árult el az ügynökakták feloldásáról a levéltár főigazgatója

Cseh Gergő Bendegúz az InfoRádióban elmondta, mi volt az egyik fő kikötés, amely elhangzott a Magyar Péterrel való egyeztetésen. A történész-levéltáros egyebek mellett beszélt arról, hogy kik jogosultak az akták megtekintésére, még hányan élhetnek az egykori ügynökök közül, továbbá arra is kitért, milyen feladataik lesznek még az októberre tervezett nyilvánosságra hozatalig.
 

A cseh jegybank nem siet kamatot emelni az iráni háború dacára

A cseh jegybank vezetése egyelőre nem tervez azonnali kamatemelést, annak ellenére, hogy a közel-keleti háború nyomán megugró olajárak miatt a piacok már több szigorítást áraznak egy éven belül. Az infláció továbbra is a kétszázalékos cél alatt maradt, így a testület úgy ítéli meg, ráér a beavatkozással.

Nagyon durva, mivel kell még Ukrajnának szembenéznie a háború miatt: százezrek halhatnak még meg

Emberek, a gépek és a mesterséges intelligencia együttes erővel dolgoznak a háború által hátrahagyott robbanószerkezetek eltávolításán.

Mother of Jewish stabbing victim tells BBC she's 'horrified these things could happen on London's streets'

The mother of Shloime Rand, 34, says she hopes her son will be home from hospital for Shabbat on Friday. The other victim has been named as Moshe Shine, 76.

