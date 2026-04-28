Női holttestre bukkantak egy bejelentés nyomán

Megöltek egy 57 éves nőt Döbröközön, a bűncselekménnyel egy 54 éves helyi lakost gyanúsítanak, akit őrizetbe vettek – közölte a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság kedden a police.hu honlapon.

Közleményükben azt írták, hétfő délután érkezett bejelentés a dombóvári rendőrkapitányságra arról, hogy a döbröközi nőt már csaknem két hete nem látták. A rendőrök átvizsgálták a lakóhelyét, és az udvaron lévő kútból – a katasztrófavédelem munkatársainak közreműködésével – egy holttestet emeltek ki, amelyet igazságügyi orvosszakértő közreműködésével azonosítottak.

A bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható férfit a rendőrök elfogták és emberölés miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették – tették hozzá.

Farkas Kinga, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta, a férfi az áldozat élettársa volt.