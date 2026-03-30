Egy díszes képkeret üres vászonnal egy múzeumban vagy kiállítóteremben.
Nyitókép: Getty Images/BrianAJackson

20 év után került elő az ellopott „balatoni” műkincs

Infostart / MTI

Megtaláltak egy évtizedekkel ezelőtt a keszthelyi Balaton Múzeumból ellopott műalkotást, Egry József Kalapos hölgy című grafikáját – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda hétfőn a police.hu oldalon.

A közlemény szerint a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda a napokban adta vissza a műalkotást a Balatoni Múzeumnak.

Kifejtették, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium Kulturális Javak Főosztálya tavaly év elején tett feljelentést a rendőrségnél, mert megtudták, hogy egy aukciós online piactér honlapján eladásra kínáltak egy több mint húsz éve eltűnt műtárgyat. Mint írták, Egry József Kalapos hölgy című grafikáját „1995 és 2009 között lopta el valaki a keszthelyi Balaton Múzeumból”.

A nyomozók azonosították azt a galériát, mely aukción meghirdette a grafikát, majd le is foglalták az alkotást.

A műkincsvédelmi nyomozók az újabb információk alapján most azon dolgoznak, hogy kiderítsék, miképp kerülhetett a kép a galériába, hogy eljussanak ahhoz is, aki annak idején ellopta a múzeumból – áll a közleményben.

Több ezer amerikai katona vár parancsra a Közel-Keleten

