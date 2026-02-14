ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 14. szombat
Személyes adatokat lopnak el kiberbűnözők.
Nyitókép: police.hu

Már filmet se nézhetünk biztonságosan: új online csalási módszer terjed

Infostart

A csalók olyan könnyen elérhető helyeken keresnek megnyitott profilokat a különböző streaming-oldalakon, mint például a szállodai szobák vagy más közösségi terek. Sikeres feltörés esetén megszerezhetik a felhasználók számlázási adatait, e-mail címét, telefonszámát, sőt hamis profilokat is generálhatnak.

Újfajta online csalási forma terjed: az elkövetők a legnépszerűbb streaming-szolgáltatók felhasználói fiókjaira vadásznak, hogy aztán érzékeny személyes és banki adatokat szerezzenek meg – hívta fel a figyelmet a visszaélésekre a rendőrség a police.hu oldalon.

A figyelmetlen felhasználók könnyen válhatnak online csalás áldozataivá. A kiberbűnözők jellemzően olyan profilokra vadásznak, amelyekből a legtöbb ember ritkán vagy soha nem lép ki. Ezeken keresztül juthatnak hozzá az ügyfelek számlázási adataihoz.

A bűnözők elsősorban hotelekben vagy más közösségi terekben nyitva felejtett profilokat vesznek célba.

Ha bejutnak, megszerzik a felhasználó számlázási adatait, e-mail címét, telefonszámát és gyakran kamu profilt is generálnak.

Sok esetben az érintett felhasználó gyanútlanul használja a profilt tovább és semmi rendkívülit nem tapasztal, míg a csaló a háttérben tevékenykedik. Mivel az ilyen szolgáltatások díját legtöbb esetben automatikusan levonják a felhasználó számlájáról, sokan hosszú ideig nem is veszik észre, hogy valami nincsen rendben.

Első pillantásra a filmmegosztó szolgáltatások, az ételrendelési applikációk vagy az online játékokhoz kapcsolódó fiókok sem tűnhetnek veszélyforrásnak, ám valójában ezek azok a fiókok, amelyekből az emberek többsége ritkán vagy soha nem jelentkezik ki, így kis kockázatú belépési pontokat jelenthetnek a csalóknak – figyelmeztet a rendőrség.

A csalók több esetben megváltoztatták a feltört streaming platformhoz tartozó előfizetési csomag tartalmát vagy a számlázási e-mail címet, így ellenőrizve, hogy még aktív fiókról és érvényes adatokról van-e szó.

Hogyan védhetjük meg a streaming-oldalakon lévő profilunkat?

  • többfaktoros azonosítással
  • erős, több eltérő karaktert tartalmazó jelszóval
  • idegen helyen ne jelentkezzünk be, vagy ha mégis, bizonyosodjunk meg róla, hogy megfelelően kiléptünk-e a profilból
  • ha problémát észlelünk, hívjuk fel a szolgáltató ügyfélkapcsolatát

A fiókon keresztül megszerzett hozzáférésekkel a csalók nem magát a fiók szolgáltatásait veszik igénybe jogtalanul, sokkal inkább további adatokra vadásznak, megszerezve számlázási adatokat, e-mail címeket, jelszavakat, melyeket adott esetben további fiókjaink feltörésére használhatnak, egy alacsony anyagi értékű szolgáltatáson keresztül eljutva akár a teljes levelezésünkhöz vagy személyes, pénzügyi adatainkhoz.

