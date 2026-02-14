ARÉNA - PODCASTOK
Umarex gyártmányú Walther P22 9 mm öntöltő gázpisztoly. Forrás: Wikipédia
Nyitókép: Forrás: Wikipédia

Lövöldözés volt Győrött, sebesült is van

Infostart

Gáz- és riasztófegyverrel sebesítette meg vitapartnerét egy férfi csütörtök este Győrben. A rendőrség mindkét érintettet elfogta, garázdaság miatt folyik ellenük büntetőeljárás – tájékoztatott a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A kisalfold.hu beszámolója szerint február 12-én, 18 óra körül a Cuha utcában két férfi szóváltásba keveredett, amely fizikai dulakodásig fajult. Az incidens során az egyik fél gáz- és riasztófegyvert vett elő, amellyel több lövést is leadott, megsebesítve vitapartnerét.

A helyszínre a járőrök mellett a vármegyei rendőr-főkapitányság Közterületi Támogató Alosztályának munkatársai is kivonultak, akik rövid időn belül elfogták mindkét személyt.

A nyomozók a lövéseket leadó férfit – őrizetbe vétele mellett – garázdaság bűntette, míg a másik résztvevőt garázdaság vétsége miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A hatósági tájékoztatás pontot tett a közösségi médiában terjedő találgatások végére, megerősítve a fegyverhasználat tényét és típusát.

Kezdőlap    Bűnügyek    Lövöldözés volt Győrött, sebesült is van

győr

lövöldözés

gázpisztoly

24 ÓRA
2026. február 14. 07:13
Már filmet se nézhetünk biztonságosan: új online csalási módszer terjed
2026. február 13. 20:29
Betörőt fogtak a Rákóczi Ferenc utcában
