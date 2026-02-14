Lövöldözés volt Győrött, sebesült is van

A kisalfold.hu beszámolója szerint február 12-én, 18 óra körül a Cuha utcában két férfi szóváltásba keveredett, amely fizikai dulakodásig fajult. Az incidens során az egyik fél gáz- és riasztófegyvert vett elő, amellyel több lövést is leadott, megsebesítve vitapartnerét.

A helyszínre a járőrök mellett a vármegyei rendőr-főkapitányság Közterületi Támogató Alosztályának munkatársai is kivonultak, akik rövid időn belül elfogták mindkét személyt.

A nyomozók a lövéseket leadó férfit – őrizetbe vétele mellett – garázdaság bűntette, míg a másik résztvevőt garázdaság vétsége miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A hatósági tájékoztatás pontot tett a közösségi médiában terjedő találgatások végére, megerősítve a fegyverhasználat tényét és típusát.