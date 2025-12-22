Több mint hatvan őrizetbe vételt hozott a rendőrség legutóbbi körözési akciója

Idén nyolcadik alkalommal tartott körözési akciót a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK): 64 embert kutattak fel, köztük egy többszörösen, kábítószer-kereskedelem miatt körözött embert - közölte a főkapitányság hétfőn. December első felében a BRFK több hatósággal együttműködve szervezett körözési célú ellenőrzést.

A fővárosi rendőrök 384 körözést elemeztek két hét alatt, 64 embert sikerült elfogniuk vagy fellelniük, közülük nyolcat kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt kerítettek kézre, továbbá megtaláltak egy eltűnt embert.

Elfogtak egy nőt is, aki ellen a bíróság kábítószer-kereskedelem miatt két elfogatóparancsot is kiadott. Alapos adatgyűjtés után megállapították, hogy a IV. kerületben tartózkodhat, így a bűnügyi bevetési osztály munkatársaival fogták el az éppen egy áruházból kilépő, 42 éves nőt.

Előállították a kerületi kapitányságra, majd büntetés-végrehajtási intézetbe kísérték, hogy megkezdje a jogerősen kiszabott szabadságvesztését.