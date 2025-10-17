ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 17. péntek Hedvig
Rendőrségi bilincs egy fa asztalon.Forrás: Getty Images/Rawf8
Nyitókép: Getty Images/Rawf8

Itt a bizonyíték: nincs hely a világon, ahol a bűnözők elrejtőzhetnek

Infostart / MTI

Két, csalás, közokirat-hamisítás, emberrablás, önbíráskodás és kiskorú veszélyeztetése miatt körözött magyar állampolgárt – egy nőt és egy férfit – adott ki Mexikó a magyar hatóságoknak – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) a rendőrség honlapján.

A gyanúsítottakat a Pesti Központi Kerületi Bíróság körözte nemzetközi elfogatóparancs alapján. A kiadatásra azt követően került sor, hogy az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központja (NEBEK) az Interpol csatornáin keresztül megszervezte a hazaszállításukat – tartalmazza a közlemény.

A kiadatás és a hazaszállítás gondosan megtervezett folyamata során a NEBEK munkatársai szorosan együttműködtek a mexikói hatóságokkal és az Interpollal annak érdekében, hogy minden jogszerű, biztonságos és zökkenőmentes legyen – fogalmaztak.

A művelet ismét rávilágít arra, hogy a nemzetközi rendőri együttműködésnek köszönhetően nincs olyan pont a világon, ahol a bűnelkövetők tartósan elrejtőzhetnének az igazságszolgáltatás elől – írta az ORFK.

Bűnügyek    Itt a bizonyíték: nincs hely a világon, ahol a bűnözők elrejtőzhetnek

