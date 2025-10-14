ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. október 14. kedd Helén
ruhák divat fast fashion
Nyitókép: Pixabay

Így játszott össze a Gucci, a Chloé és a Loewe – brutális büntetés a jussuk

Infostart / MTI

Az Európai Bizottság összesen több mint 157 millió euró bírságot szabott ki a Gucci, a Chloé és a Loewe divatcégre, az uniós versenyjog megsértése miatt, mivel korlátozták független kiskereskedőik árképzési szabadságát - közölte a brüsszeli testület kedden.

A bizottság vizsgálata megállapította, hogy a három luxuscég - amelyek Olaszországban, Franciaországban és Spanyolországban működnek - éveken át rögzített viszonteladói árakat alkalmazott, akadályozta, hogy online és hagyományos bolti partnereik önállóan határozzák meg termékeik kiskereskedelmi árát. A gyakorlat a Gucci, a Chloé és a Loewe teljes termékkínálatát érintette, beleértve a ruházati cikkeket, bőrárukat, cipőket és divatkiegészítőket.

A vizsgálat szerint a cégek előírták viszonteladóiknak, hogy ne térjenek el az általuk meghatározott fogyasztói ártól, a maximális kedvezmények mértékétől és a leárazási időszakoktól, egyes esetekben pedig teljesen megtiltották árengedmények alkalmazását. A három vállalat figyelemmel kísérte partnereinek árazását, és fellépett azok ellen, akik eltértek az előírt politikától.

A Gucci ezen felül egyes termékek online értékesítését is korlátozta.

A jogsértések 2015 és 2023 között történtek. A Gucci 119 674 millió, a Chloé 19 690 millió, a Loewe 18 009 millió eurós bírságot kapott.

A bizottság döntése szerint e divatcégek gyakorlata sérti az uniós jogszabályt, amely tiltja a versenyt korlátozó megállapodásokat és üzleti magatartásokat.

Teresa Ribera, az Európai Bizottság ügyvezető alelnöke a döntéssel kapcsolatban kijelentette: "Európában minden fogyasztónak joga van ahhoz, hogy valódi árverseny előnyeit élvezze, függetlenül attól, hol vásárol - online vagy üzletben. Ez a döntés egyértelmű üzenet a divatiparnak és más ágazatoknak is: nem tűrjük a versenyellenes gyakorlatokat, és a tisztességes verseny mindenkire vonatkozik."

divat

büntetés

gucci

chloé

loewe

Csicsmann László: a tűzszünetet sikerült elérni, de a konfliktust nem lehet ilyen rövid távon rendezni

Csicsmann László: a tűzszünetet sikerült elérni, de a konfliktust nem lehet ilyen rövid távon rendezni

A közel-keleti békefolyamat állásáról, a tűzszünet után is napirenden karadó, megoldatlan kérdésekről, a Gázában élő sorsáról és az Izrael előtt álló nehéz döntésekről is beszélt Csicsmann László Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Nagy Dávid a tűzszünetről: csak a folyamat elején vagyunk, Gázában bármikor az erőszak lehet az úr

Orbán Viktor a tűzszünetről: „Így nem lehet. Úgy lehet, ahogy Trump elnök csinálja!”

Még nem dőlt el, hogy a gázai béketerv valósággá válhat-e

Donald Trump: Orbán Viktor egy nagyszerű vezető

Aláírták Sarm es-Sejkben a gázai tűzszüneti megállapodást

Hol vannak rések a digitális pajzsunkon? Csermák Szabolcs, Inforádió, Aréna
Közel-Kelet: a háborúnak vége, de mikor lesz béke? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
 
inforadio
ARÉNA
2025.10.14. kedd, 18:00
Csermák Szabolcs
kiberbiztonsági szakértő, etikus hacker
Brüsszel kényszerítheti ki Kínából, hogy akkugyáraikból a tagállamok is profitáljanak

Brüsszel kényszerítheti ki Kínából, hogy akkugyáraikból a tagállamok is profitáljanak

Olyan szabályozást fontolgatnak az Európai Unió döntéshozói, amely az idehozott technológiák részleteinek megosztására kötelezné a kínai és egyéb befektetőket. Bár a javaslatban várhatóan nem fogják jelölni annak valódi célpontját, kétség sem fér hozzá, hogy az EU elsősorban az akkugyárakat célozná vele, amelyek Magyarországon is úgy vethették meg a lábukat, hogy csak minimális vagy semmilyen vállalásokat nem kellett tenniük arra, hogy helyi munkaerőt és beszállítókat használjanak. Bár az értesüléseket még nem erősítették meg hivatalos források, többen amiatt aggódnak, hogy egy ilyen szabályozás még tovább nehezítheti az EU és Kína közti amúgy is feszült kereskedelmi kapcsolatokat.

Elárulta a hosszú élet titkát a 98 éves legendás magyar matematikus: erre a válaszra senki sem számított + Videó

Elárulta a hosszú élet titkát a 98 éves legendás magyar matematikus: erre a válaszra senki sem számított + Videó

A 98 éves legendás matematikus, Obádovics Gyula mind a mai napig reggelente a Balaton partján fut, metszi a szőlőt, dolgozik és könyvet ír. Különösen büszke legújabb atlétikai sikerére is.

Gaza peace 'is no small challenge', UK PM says, as Palestinians fear ceasefire may not hold

Gaza peace 'is no small challenge', UK PM says, as Palestinians fear ceasefire may not hold

It comes as the IDF names two of the four deceased hostages handed over by Hamas on Monday as Bipin Joshi and Guy Illouz.

2025. október 14. 15:13
Potyázó galambot taposott agyon az éhes állatkínzó
2025. október 14. 08:39
A rendőrségnél sem bírt kiszállni a kocsiból a félholtra vert élettárs
