Így játszott össze a Gucci, a Chloé és a Loewe – brutális büntetés a jussuk

A bizottság vizsgálata megállapította, hogy a három luxuscég - amelyek Olaszországban, Franciaországban és Spanyolországban működnek - éveken át rögzített viszonteladói árakat alkalmazott, akadályozta, hogy online és hagyományos bolti partnereik önállóan határozzák meg termékeik kiskereskedelmi árát. A gyakorlat a Gucci, a Chloé és a Loewe teljes termékkínálatát érintette, beleértve a ruházati cikkeket, bőrárukat, cipőket és divatkiegészítőket.

A vizsgálat szerint a cégek előírták viszonteladóiknak, hogy ne térjenek el az általuk meghatározott fogyasztói ártól, a maximális kedvezmények mértékétől és a leárazási időszakoktól, egyes esetekben pedig teljesen megtiltották árengedmények alkalmazását. A három vállalat figyelemmel kísérte partnereinek árazását, és fellépett azok ellen, akik eltértek az előírt politikától.

A Gucci ezen felül egyes termékek online értékesítését is korlátozta.

A jogsértések 2015 és 2023 között történtek. A Gucci 119 674 millió, a Chloé 19 690 millió, a Loewe 18 009 millió eurós bírságot kapott.

A bizottság döntése szerint e divatcégek gyakorlata sérti az uniós jogszabályt, amely tiltja a versenyt korlátozó megállapodásokat és üzleti magatartásokat.

Teresa Ribera, az Európai Bizottság ügyvezető alelnöke a döntéssel kapcsolatban kijelentette: "Európában minden fogyasztónak joga van ahhoz, hogy valódi árverseny előnyeit élvezze, függetlenül attól, hol vásárol - online vagy üzletben. Ez a döntés egyértelmű üzenet a divatiparnak és más ágazatoknak is: nem tűrjük a versenyellenes gyakorlatokat, és a tisztességes verseny mindenkire vonatkozik."