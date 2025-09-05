ARÉNA
Nyitókép: Police.hu

Videón, ahogy plazmavágóval nyitották az ATM-et és tízmilliót elvittek

Infostart

Két perc alatt kipakolták a bankautomatát, de fél nap alatt elkapták őket: őrizetbe vették azt a két férfit, akik a gyanú szerint plazmavágóval nyitottak fel egy bankautomatát Budapest XIV. kerületében csütörtök éjszaka – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) pénteken.

A feltételezett elkövetőket kétrendbeli, jelentős értékre, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás és nagyobb kárt okozó rongálás bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. A gyanúsítottak nem tettek vallomást, őrizetbe vették őket és kezdeményezték letartóztatásukat – tették hozzá, megjegyezve: a nyomozást a BRFK vagyonvédelmi osztálya folytatja.

A részletekről közölték, hogy az elkövetők felfeszítették az ügyféltér fotocellás ajtaját, kivágták az ATM-et, amiből több tízmillió forintot vittek el. Érkezésük és távozásuk között két perc telt el – hangsúlyozták.

Felidézték azt is, hogy Bukovics Péter, a BRFK Vagyonvédelmi Osztály vezetője az ügyről tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy a két tettes elektromos rollerrel hagyta el a helyszínt, majd autóba ültek.

A BRFK vagyonvédelmi nyomozói ekkor már a nyomukban voltak. A két férfit reggel 8 óra előtt néhány perccel a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai az M1 autópályán fogták el, majd átadták az intézkedést budapesti kollégáiknak – fejtették ki.

Police.hu
Police.hu

Kitértek arra is, hogy a kocsiban megtalálták a bankautomatából eltulajdonított pénzt és az elkövetéshez használt plazmavágót is. A 39 és 41 éves férfiak moldáv állampolgárként igazolták magukat, egyiküknél azonban egy bolgár személyi okmányt is találtak – közölte a BRFK, hozzátéve: a nyomozás adatai szerint ugyanez a páros augusztus 14-én ugyanilyen módszerrel Bicskén feltört egy ATM-et.

Police.hu
Police.hu

