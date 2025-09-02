Összehangolt razziával zárult az augusztus a belvárosban

A Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Készenléti Rendőrség, a Katasztrófavédelmi és Polgárőr Egyesület, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság, Belváros-Lipótváros Önkormányzata, a Budapesti Közlekedési Központ, valamint – mivel egy szórakozóhelyet is ellenőriztek – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, illetve a Budapest Főváros Kormányhivatala Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Főosztály munkatársai komplex bűnügyi és rendészeti ellenőrzést tartottak augusztus 29-én 20 órától másnap 5 óráig Budapest V., VI. és VII. kerületében – írja beszámolójában a BRFK.

A körülbelül száz egyenruhás részvételével zajló akció fő célja az erőszakos és garázda jellegű, valamint a kábítószerekkel összefüggő bűncselekmények megelőzése, a közterületek biztonságának fenntartása, az ittas vagy bódult járművezetők kiszűrése volt. A hatóságok nemcsak a közterületek biztonságára fókuszáltak, ellenőriztek egy belvárosi szórakozóhelyet is.

A rendőrök 426 embert igazoltattak és 311 járművet ellenőriztek, alkoholszondát 153 gépjárművezetőnél alkalmaztak, ittasság három esetben merült fel, továbbá három embert elfogtak, hetet előállítottak. Közülük egyiküket kábítószer birtoklása, a másikat garázdaság bűncselekményén érték tetten; egy embert ittas járművezetés, egyet pedig kábítószer birtoklása miatt mintavételre állítottak elő, valamint egy engedély nélküli vezető és öt körözött is rendőrkézre került.

Közlekedési kihágások miatt az egyenruhások öt szabálysértési feljelentést tettek, 34 esetben helyszíni bírságot szabtak ki.

A Budapesti Közlekedési Központ és a rendőrség az ellenőrzött taxikkal kapcsolatban különböző szabálytalanságok miatt hat jegyzőkönyvet vett fel, illetve három esetben helyszíni bírságot szabott ki.

A hétvégihez hasonló, nagy létszámú, komplex ellenőrzésekre továbbra is rendszeresen lehet számítani a fővárosban – jelezte a rendőrség.