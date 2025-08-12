ARÉNA
2025. augusztus 12. kedd
An impactful close-up of a dogâs snarling mouth, emphasizing its sharp, menacing teeth.
Nyitókép: Krit of Studio OMG/Getty Images

Láncra verve éheztette kutyáit, míg el nem pusztult az egyik

Infostart

A túlélő drégelyi kutya már Németországban van, biztonságban. A "gazdi" mehet a börtönbe.

A Balassagyarmati Járási Ügyészség vádat emelt egy 20 éves férfi ellen, aki két kutyáját addig éheztette, míg az egyik el nem pusztult - írja a 24.hu.

A vádirat szerint a 20 éves férfi 2023-ban befogadott drégelypalánki otthonába két kutyát, ahol azokat pár méteres láncon kikötve tartotta - írták a közleményben.

Ismertették, 2024 januárjától nem biztosított nekik állandó ivóvizet és élelmet, ezért az egyik kutya február 2-án elhalálozott, míg a másik életveszélyes állapotba került. A férfi a kutyák állatorvosi ellátásáról egyetlen alkalommal sem gondoskodott.

Az életben maradt ebet előbb állatvédők vették magukhoz, majd Németországban fogadták örökbe.

Az ügyészség a 20 éves, büntetlen előéletű férfit állatkínzás bűntettével vádolta meg. Közölték: arra az esetre, ha a bíróság előtt a váddal egyezően beismeri a bűncselekmény elkövetését, és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, az ügyészség 1 év 6 hónap börtönbüntetésre és 2 év közügyektől eltiltásra tett mértékes indítványt.

Az ügyben a Balassagyarmati Járásbíróság dönt.

