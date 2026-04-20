Így mentette meg gazdáját Kajla, a villogtató kutya

Az eset április 15-én este történt a soproni Juharfa utcában. Két járőröző rendőr arra lett figyelmes, hogy egy út mentén álló gépjármű lámpáival valaki sűrű fényjelzéseket ad. Az autóhoz érve tapasztalták, hogy a volánnál nem tartózkodik senki, a fénykürtöt pedig az utastérben tartózkodó kutya hozza működésbe. Erről az Infostarton is beszámoltunk.

A rendőrök a jármű mögött találtak rá a kocsi tulajdonosára, Sztojka Andrásra, aki a földön fekve, súlyos légszomjjal küzdött.

A férfi egy darázscsípést követő anafilaxiás sokk hatása alá került, és bár sikerült elővennie életmentő injekcióját, annak beadására már nem maradt ereje. A járőrök azonnal alkalmazták az orvosi eszközt, majd értesítették a mentőszolgálatot, akik stabilizálták a férfi állapotát.

A férfi a csípés után még félre tudott állni, de a sokk a vártnál gyorsabban érte - írja a blikk.hu.

A kutya a résnyire nyitott ablakon keresztül próbált gazdája után jutni, és eközben a lábaival véletlenül, de folyamatosan működtette a fényszóró bajuszkapcsolóját.

A rendőrök éppen ebben a kritikus pillanatban haladtak el az autó mellett.

Sztojka András pénteken hagyhatta el a kórházat. Mint elmondta, Kajlát korábban ő mentette meg, miután egy erdőben, fához kötve talált rá az állatra.

Az eb mostani hősies közreműködésével tulajdonképpen viszonozta gazdája korábbi jócselekedetét. A férfi a felépülése után személyesen is köszönetet kíván mondani az intézkedő rendőröknek.

Fotónk illusztráció.