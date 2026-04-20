2026. április 20. hétfő Tivadar
Nyitókép: Pixabay

Így mentette meg gazdáját Kajla, a villogtató kutya

Infostart

További részleteket lehetett megtudni Kajláról, a gazdáját villogtatással megmentő kutryáról.

Az eset április 15-én este történt a soproni Juharfa utcában. Két járőröző rendőr arra lett figyelmes, hogy egy út mentén álló gépjármű lámpáival valaki sűrű fényjelzéseket ad. Az autóhoz érve tapasztalták, hogy a volánnál nem tartózkodik senki, a fénykürtöt pedig az utastérben tartózkodó kutya hozza működésbe. Erről az Infostarton is beszámoltunk.

A rendőrök a jármű mögött találtak rá a kocsi tulajdonosára, Sztojka Andrásra, aki a földön fekve, súlyos légszomjjal küzdött.

A férfi egy darázscsípést követő anafilaxiás sokk hatása alá került, és bár sikerült elővennie életmentő injekcióját, annak beadására már nem maradt ereje. A járőrök azonnal alkalmazták az orvosi eszközt, majd értesítették a mentőszolgálatot, akik stabilizálták a férfi állapotát.

A férfi a csípés után még félre tudott állni, de a sokk a vártnál gyorsabban érte - írja a blikk.hu.

A kutya a résnyire nyitott ablakon keresztül próbált gazdája után jutni, és eközben a lábaival véletlenül, de folyamatosan működtette a fényszóró bajuszkapcsolóját.

A rendőrök éppen ebben a kritikus pillanatban haladtak el az autó mellett.

Sztojka András pénteken hagyhatta el a kórházat. Mint elmondta, Kajlát korábban ő mentette meg, miután egy erdőben, fához kötve talált rá az állatra.

Az eb mostani hősies közreműködésével tulajdonképpen viszonozta gazdája korábbi jócselekedetét. A férfi a felépülése után személyesen is köszönetet kíván mondani az intézkedő rendőröknek.

Fotónk illusztráció.

Kezdőlap    Bulvár    Így mentette meg gazdáját Kajla, a villogtató kutya

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tájékoztatása szerint hazatérő fecskéinknek az idei aszályos tavaszon ismét nehéz vagy éppen lehetetlen sarat találniuk, amivel tatarozhatnák vagy megépíthetnék fészkeiket. Körülbelül kétmillió fecske hiányzik az országból minden augusztusban, ennek két globális és két hazai oka van.
Mára virradóra az orosz erők közel 20 alkalommal támadták Dnyipro három járását drónok és tüzérség bevetésével, ezt Olekszandr Hanzsa, a megye katonai közigazgatási vezetője közölte. Egy ember megsebesült. Hanzsa szerint Nyikopol járásban a támadások célpontjai Nyikopol, Cservonohrihorivka, Mirove és Pokrovszk települések voltak. Az észak-ukrajnai Csernyihiv városát is hatalmas dróntámadás érte az Ukrinform tudósítása szerint, itt robbanásokat hallottak, és drónbecsapódásról is érkeztek jelentések. A lezuhant drón két lakóházban és egy oktatási intézményben okozott károkat. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter tegnap kijelentette, Moszkva "pozitívan értékeli az isztambuli tárgyalások újraindításának lehetőségét", azonban a "tárgyalások újraindításának kérdése nem az elsődleges prioritásunk". Cikkünk folyamatosan frissül.

A Kreml csütörtökön szokatlan lépésre szánta el magát: nyilvánosan reagált a bírálatra.

Tehran vows retaliation soon for what it calls an "act of armed piracy", which comes as the US prepares for a second round of talks.

