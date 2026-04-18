Már alig kapott levegőt – „legjobb barátjának” köszönheti az életét

Sopronban látott el járőrszolgálatot Kocsis Péter rendőr őrmester és Mogyorósi Xénia Beatrix rendőr őrmester, a helyi rendőrkapitányság közrendvédelmi osztályának két beosztottja április 15-én 20 óra 40 perc körül.

A Juharfa utcában arra lettek figyelmesek, hogy egy parkoló személygépkocsi a távolsági fényszórójával gyors, ismétlődő jelzéseket adott. Az autóhoz érve meglepődve tapasztalták, hogy abban egy kutya ült. A jármű mögé léptek, ahol egy fiatalember feküdt az aszfalton, aki csak néhány szót tudott mondani, mert nagyon nehezen vette a levegőt.

A bajban lévő férfi kezében egy Epipen életmentő öninjektor volt, amelyet már nem tudott alkalmazni, így a használati útmutató szerint a rendőrök a combjába adták az allergia elleni gyógyszert, egyúttal értesítették a mentőszolgálatot – ismertette a történteket Karkusz Kristóf rendőr főhadnagy.

A helyi férfi a segítség hatására jobban lett és elmondta, hogy darázscsípés miatt kapott allergiás sokkot. Büszke volt négylábú társára, amiért az autó lámpájával jelzéseket adott, és köszönetét fejezte ki a rendőröknek, hogy tétovázás nélkül a segítségére siettek – tette hozzá a főhadnagy.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kalapos Mihály készítette.