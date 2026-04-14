A Balatonhoz jött a hollywoodi filmcsillag, titokzatos filmet forgatnak

Titokzatos hollywoodi filmet forgatnak Magyarországon, és egy világsztár is feltűnt Budapesten, illetve a Balaton környékén. Tom Cruise legújabb filmjének bizonyos részeit hazánkban forgatják, a Mission Impossible sztárját pedig április elején a magyar fővárosban látták – írja a sonline.hu.

A hollywoodi filmcsillag stábja azonban nemcsak Budapestet vette be, hanem a magyar tengerhez is ellátogatott, és

egy balatonboglári motorkereskedésből szerzett be két BMW R nine T típusú motort a forgatáshoz.

A hírt megerősítette Erdős Tamás is, aki a balatonboglári Full Gas tulajdonosa, ahonnan a motorokat bérelte a stáb.

A film rendezőjének külön kérése is volt. A motorbolt tulajdonosa arról számolt be, hogy azt kérték tőle, olyan járgányokat adjon bérbe, amelyeknél a műszerfal és a kipufogó is ugyanúgy néz ki, így volt munka bőven a járművek előkészítésével.

A portál értesülései szerint a balatoni motorok már az októberben a mozikba kerülő Digger című filmben is feltűnhetnek. A film nagy részét az Egyesült Királyságban forgatták, így csak találgatni lehet, hogy ehhez vesznek-e fel még jeleneteket Magyarországon, vagy már egy új titkos projekten dolgozik Tom Cruise és stábja a balatoni motorokkal.