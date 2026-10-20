Bóka János: a Tisza költségvetése azoktól vesz el, akik többet akarnak dolgozni

Bóka János a Facebook-oldalára feltöltött kedd esti videójában arról beszélt, hogy egy 50 millió forintos, 25 éves futamidővel felvett lakáshitel esetén az Otthon Start Program 3 százalékos kamatával számolva a havi törlesztőrészlet mintegy 237 ezer forint. A Wekerle+ esetében a használt lakások vásárlására bejelentett 5 százalékos kamattal számolva ugyanez már 292 ezer forint lenne, ami havonta 55 ezer, évente 660 ezer, míg 25 év alatt több mint 16 millió forintos különbséget jelent – folytatta.

A fideszes politikus arra is kitért, hogy a 40 és 50 éves kor közötti kétgyermekes édesanyák számára elmarad az szja-mentesség 2027-re tervezett bevezetése.

Egy bruttó 490 ezer forintot kereső 48 éves szegedi pincérnő példájával szemléltetve Bóka János azt mondta: az ő zsebéből a Tisza havi 73 ezer 500 forintot vesz ki.