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Bóka János, a Fidesz új parlamenti frakcióvezetõje sajtótájékoztatót tart a párt Lendvay utcai székháza elõtt 2026. július 22-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Bóka János: a Tisza költségvetése azoktól vesz el, akik többet akarnak dolgozni

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A Fidesz frakcióvezetője szerint a Tisza Párt 2027-es tervezett költségvetése azoktól vesz el, akik többet akarnak dolgozni és előrébb akarnak jutni.

Bóka János a Facebook-oldalára feltöltött kedd esti videójában arról beszélt, hogy egy 50 millió forintos, 25 éves futamidővel felvett lakáshitel esetén az Otthon Start Program 3 százalékos kamatával számolva a havi törlesztőrészlet mintegy 237 ezer forint. A Wekerle+ esetében a használt lakások vásárlására bejelentett 5 százalékos kamattal számolva ugyanez már 292 ezer forint lenne, ami havonta 55 ezer, évente 660 ezer, míg 25 év alatt több mint 16 millió forintos különbséget jelent – folytatta.

A fideszes politikus arra is kitért, hogy a 40 és 50 éves kor közötti kétgyermekes édesanyák számára elmarad az szja-mentesség 2027-re tervezett bevezetése.

Egy bruttó 490 ezer forintot kereső 48 éves szegedi pincérnő példájával szemléltetve Bóka János azt mondta: az ő zsebéből a Tisza havi 73 ezer 500 forintot vesz ki.

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Kezdőlap    Belföld    Bóka János: a Tisza költségvetése azoktól vesz el, akik többet akarnak dolgozni

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Bóka János: a Tisza költségvetése azoktól vesz el, akik többet akarnak dolgozni

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A Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar november 6-án Johannes Brahms két megrendítő művével emlékezik egykori főzeneigazgatójára, a tíz éve elhunyt Kocsis Zoltánra a Müpában. A Vashegyi György vezényletével megvalósuló, megbékélést és reményt sugárzó hangversenyen Pasztircsák Polina és Julian Orlishausen énekli a szólókat.
VIDEÓ
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Kedden is az AI-vállalatok és az iráni konfliktus fejleményei voltak a nemzetközi befektetői figyelem középpontjában, de idehaza is akadtak izgalmak: 14 órakor napvilágot látott az MNB kamatdöntése, és napközben a 2027-es költségvetési tervezetet is bemutatta a kormány, miután tegnap Magyar Péter már ismertette azt nagyvonalakban. Az európai tőzsdéken a kereskedés nagy részében negatív volt a hangulat, az amerikai tőzsdén pedig kezdetben újra nyomás alá kerültek az AI-részvények a nyitást követően, de napközben nagyot fordultak az indexek, amit az olajár esése mellett vállalati gyorsjelentések segítettek.  Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

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