Rétvári Bence: Bokros Lajos terve valósul meg a 40 év feletti édesanyák szja-mentességének eltörlésével

Rétvári Bence a Facebook-oldalán közzétett videóban az adómentesség eltörlését úgy értékelte, hogy az nem Magyar Péter saját ötlete, azt korábban már javasolta Bokros Lajos is.

A KDNP frakcióvezetője mellékelt egy felvételt is, amelyen az MSZP-SZDSZ kormány 1995-1996-ban hivatalban lévő pénzügyminisztere arról beszélt: a családi adókedvezményt, a gyerekkedvezményt, valamint a két- és háromgyermekes anyák teljes életre szóló adómentesítését mind el kell felejteni. Bemutatott továbbá egy publicisztikát, amelyben a közgazdász, korábbi pénzügyminiszter világbajnok gonoszságnak minősítette a két- és háromgyermekes anyák élethosszig tartó adómentességét.

Bokros Lajos szelleme ott él a Tisza-kormányban, ez egy valódi baloldali kormány, baloldali javaslatokkal, amelyik Bokros Lajos programját valósítja meg a családtámogatások terén – fogalmazott, hozzátéve: volt már ilyen Magyarországon a '90-es években, amikor Bokros Lajos diktálta az ütemet a családpolitikában, és aminek katasztrofális következménye lett.

A Tisza-kormány most ugyanebbe az irányba halad – összegzett Rétvári Bence.