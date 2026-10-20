Magyar Péter: nagyon büszke vagyok erre a költségvetésre, amit már átküldtünk a Költségvetési Tanácsnak

Óriási munkát végeztünk nagyon nehéz hagyatékkal, és nagyon nehéz körülmények között – mondta Magyar Péter miniszterelnök a Telexnek adott keddi interjújában, hozzátéve: „egy költségvetés sosem lehet tökéletes, hiszen rengeteg igényt kell egyszerre kielégíteni, és közben korlátok vannak, de ahhoz képest, amilyen állapotban vettük át az országot, nagyon büszke vagyok erre a költségvetésre.”

A költségvetés legfontosabb erénye, amellett, hogy igazságos, az őszinteség, hiszen tisztán akarunk látni minden kérdésben

– mondta Magyar Péter.

Az állam részéről egy óriási kiadáscsökkentésről van szó, miközben egy sor területen évtizedek óta nem látott, két számjegyű béremelést adunk – fogalmazott a kormányfő a 2027-es költségvetésről, hozzátéve: tudja, hogy egy sor területen ennél nagyobb emelésre lehet szükség, de az elmúlt két évtized katasztrofális hagyatékát nem lehet fél év alatt helyrehozni, ez csak az első lépcső, és reméli, ha sikerül helyrehozni az ország gazdasági helyzetét, a következő költségvetésekben majd sikerül még jobban előrelépni.

Alapvetően a kormány azzal egyetért, hogy csökkenteni kell a munkát terhelő adókat, és hogy minél kisebbnek kell lennie az államnak, miközben a szolgáltatásait javítani kell

– fogalmazott.

Az is filozófiai alapvetésünk volt, hogy a túlárazásokat, felesleges kiadásokat letörjük – mondta. „Nem lesznek gyűlülködő kék plakátok például, mert pénz sem lesz rá, hiszen elvontuk ezeket a tízmilliárdokat a kormányzati kommunikációtól.”

Hazugság, hogy megszűnik a lakástámogatás. Az Otthon Start java részét a leggazdagabbak vették igénybe, rengetegen befektetési céllal vették meg a harmadik, negyedik lakásukat az állami támogatásból. Mi ennél felelősebben költjük el az adófizetők pénzét, miközben a fiataloknak épphogy könnyebb, nem nehezebb lesz lakáshoz jutni – mondta.

A kérdésre, hogy az szja-kulcs a magasabb jövedelműeknél is lehet-e egykulcsos, van-e ilyen terv, azt mondta: „terv az persze van rá, de ennek most nem látom realitását. Nagyon nehéz helyzetet örököltünk, és nem lehet mindent egyszerre megoldani.” Mint mondta, azt azért nem lehet megcsinálni, hogy senki ne adózzon, pláne úgy, hogy megtartották az előző korszak kedvezményeit.

Amikor átvettük az országot májusban, csak azért nem ment rögtön csődbe az ország, mert rögtön esni kezdtek a hitelkamatok, mert a piacok bízni kezdtek az új kormányban. Ha ez nincs, a csőd szélén állunk – mondta a hagyatékról.

Az ország jövőre jóval többet költ a családokra, a nyugdíjasokra, az egészségügyre is. A nyugdíjas SZÉP-kártya azért igazságosabb, mint a 14. havi nyugdíj további kiterjesztése, mert sávos, és csökkenti a különbségeket, nem a legnagyobb pénzeket kapók kapnak még többet.

A nyugdíjas SZÉP-kártyával egy igazságosabb rendszerben többet fogunk költeni a nyugdíjakra, mint eddig

– fogalmazott. A kormányfő szerint a vagyonadó filozófiája nem a büntetés, hanem a felelősség: aki törekvő vagy szerencsés volt, és jól megy a sora, vállaljon többet a közösből – mondta. Magyar Péter szerint Kármán András pénzügyminiszter becslése a vagyonadóból származó 200 milliárdos bevételre nagyon konzervatív és óvatos, ő ennél igazából többre számít.

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