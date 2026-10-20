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Magyar Péter miniszterelnök (j) és Kármán András pénzügyminiszter sajtótájékoztatót tart a 2027-es költségvetésrõl a Pénzügyminisztériumban 2026. október 20-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Íme a költségvetés részletei Magyar Pétertől és Kármán Andrástól – cikkünk frissül

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Hétfőn, két óránál is hosszabb parlamenti előadásában a miniszterelnök már ismertette a 2027-os költségvetés alapvetéseit, kedd 10 órára azonban a pénzügyminiszterrel együtt a részletekkel ígért előállni. Cikkünk folyamatosan frissül, tartson velünk!

A hétfői parlamenti ismertetés után Magyar Péter miniszterelnök a koordinációért megbízott Kármán András pénzügyminiszterrel is bemutatta a 2027-es költségvetés részleteit, túl az alapvetéseken.

Magyar Péter a tájékoztató kezdetén megköszönte a munkát tárcavezetőjének, hogy ilyen előzmények után is nekilátott az igazságosság és fejlődés költségvetése megalkotásának. Ígérte: szinte minden magyar jobban fog járni.

Jelezte, mindig lesznek, akiknek a pohár félig üres lesz, de szerinte a pohár félig tele van, és egyre inkább tele lesz.

Kármán András először a nehéz örökségről beszélt, a választások után részletesen feltárták a költségvetési helyzetet, 8,3 százalékos lett volna az idei hiány, ha nem avatkoznak közbe. Pazarló kiadásokat vágtak vissza, és mint ismert, jönnek az uniós pénzek, 7,5 százalékra csökkentik már az idei hiányt is.

Hangsúlyozta, 4 év alatt összesen 1,2 százalék volt a GDP növekedése, 9,5 százalék volt eközben a lengyel, 12,5 a horvát adat.

Kármán András azt is mondta: a munkavállalók felének csökkenni fog az adóterhe (9 százalék), a közszféra széles körében pedig béremelkedés jön. Részletek az előadásból:

Az adócsökkentés részletei:

Ágazati béremelkedések:

Csökkenteni fogják a kekvás és nem kekvás egyetemek közti bérfeszültséget, erre is lesznek keretek.

A kormány hallja a szakszervezetek első reakcióit, hogy a bejelentett béremelés kevés, nekik Magyar Péter azt jelezte: neki 4 év múlva is az emberek szemébe kell nézni, az állam magán spórol, hogy ezekre az intézkedésekre egyáltalán sor kerülhessen. Magyar Péter azt is elejtette, a mostani, 2 százalék alatti infláció után jövőre 3 százalék lesz a pénzromlás üteme, minden nem lesz egy csapásra megoldva, egy évnyi költségvetéssel nem lehet mindent rendbetenni, de kicsivel most minden területnek jobb lesz. Arra is rámutatott, hogy a versenyszférában sok helyütt vagy nem lesz béremelés, vagy csak inflációkövető, ehhez képest az állami szférában kétszámjegyü pluszok vannak.

Ezt követően Kármán András folytatta prezentációját a családi adókedvezmények és támogatások témájával.

A nyugdíjasokat érintő változások

A nyugdíjasok jelenlegi rossz helyzetéért ezen a ponton a miniszterelnök a Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon, Orbán Viktor hármast tette felelőssé.

Kármán András a következő nyertesnek nevezte az egészségügyet.

A szociális ágazatra váró financiális-anyagi változások:

És akkor a költségvetés fedezetéről, közelebbről a hiánycsökkentésről...

Kármán András bejelentette: a rezsitámogatási rendszert megőrzik.

Adóváltoztatások: igazságosabb közteherviselést ígért a pénzügyminiszter.

Az állam magán spórol:

Rengeteg tételt talált az átadás-átvétel után a kormány, amelyektől megszabadult.

Vagyonadó:

Kiskapuk bezárása az egészség- és környezetvédelemért:

Így tér vissza a kata:

A növekedés beindítása, óvatos becslés:

A gazdaság beindítása gondolatának mozgatórugója:

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Kezdőlap    Belföld    Íme a költségvetés részletei Magyar Pétertől és Kármán Andrástól – cikkünk frissül

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Íme a költségvetés részletei Magyar Pétertől és Kármán Andrástól
cikkünk frissül

Íme a költségvetés részletei Magyar Pétertől és Kármán Andrástól
Hétfőn, két óránál is hosszabb parlamenti előadásában a miniszterelnök már ismertette a 2027-os költségvetés alapvetéseit, kedd 10 órára azonban a pénzügyminiszterrel együtt a részletekkel ígért előállni. Cikkünk folyamatosan frissül, tartson velünk!
 

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