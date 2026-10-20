Makroelemző: a piac „megvette” a kormány által közölt hiánycélt

A 2027-es költségvetési tervezet bemutatása kapcsán a befektetők mindenképp a költségvetés egyik fő céljára voltak leginkább kíváncsiak, és hétfőn kiderült, hogy 4,9 százalékos GDP-arányos hiánycéllal számol a kormány. Mint Csiki Gergely, a Portfolio lapigazgatója, makrogazdasági elemző az InfoRádióban elmondta, ez az a szám, amit a piac a reakciók alapján „megvett”. Ezt részben abból látja, hogy némi „rángatózás” után egy erősebb, 363-as szinten stabilizálódott a forint-euró árfolyam. A hiánycél mellett különböző célközönségeknek is vannak dedikált intézkedések, amelyeknek nyilván többen örülhetnek.

Csiki Gergely a bejelentett számokkal kapcsolatban realitásról beszélt, igaz, sok részlet még nem ismert, mivel a több 100 oldalas költségvetési törvényjavaslat még nem nyilvános.

„Ami eddig elhangzott, az nagyjából összeáll. Egy jelentős hiánycsökkentés valósul meg úgy, hogy közben a kormány részben a korábbi Tisza-ígéreteket is elkezdi látványosan megvalósítani, gondolok itt a családi pótlék megduplázására, a minimálbér szja-kulcsának 9 százalékra csökkentésére. És emellett azt látjuk, hogy van megfelelő értékű vagy összegű ellentételezés, sőt még annál nagyobb is” – fejtegette a makroelemző.

Számításaik szerint

körülbelül 3000 milliárd forintnyi hiányjavító lépést lehet összeszámolni, akár adóemelés, akár új adó bevezetése segítségével, de a legnagyobb tétel a kiadáscsökkentés, 2200 milliárd forint értékben.

Azt is pozitívnak nevezte, hogy a hiányjavításból 2200 milliárd forint kiadásoldali intézkedésekkel realizálódik. Az ilyen megközelítés a befektetőknek tetszeni szokott, fenntarthatósági szempontból előnyös, a gazdasági növekedést jellemzően „kevésbé fojtja meg”, igaz, „az ördög a részletekben rejlik”, így még nem lehet megítélni, hogy ez a kiadáscsökkentési terv valójában mennyire reális.

Az új kiadásokra szán forrás részben adóemelésből jöhet: a legnagyobb cégek adójából, a bányajáradék emeléséből, az energiacégektől, a cégautóadó emeléséből, aki pedig jellemzően kap, azok az adózók, illetve a nyugdíjasok, az összes új kiadás 1500 milliárd forintnyi. Kiemelte még, hogy

700 milliárd forintot a kormány a „felesleges kiadások” fejezet alatt „fogott meg”.

Azt is hozzátette, ezt a 700 milliárd forintos lefaragást jövőre ugyanezzel a bázissal tovább tudja vinni a kormány, és megfelelő spórolással lehet pénz a további kampányígéretek beváltására is.

A cikk Barkóczi Bence interjúja alapján készült.