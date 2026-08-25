Mentőküldés – Nagy vállalást tett az Országos Mentőszolgálat

Országosan az esetek 90 százalákában több mint 26 percen belül ér ki a mentőautó, Budapesten ez az érték 24,7 perc – derül ki a stat.mentok.hu oldalon elérhető, havonta frissülő adatok szerint.

Constantinovits Miklós, az OMSZ megbízott főigazgatója elmondta: a 26,4 percet úgy kell érteni, hogy ennyi idő telik el attól kezdve, hogy a bajba jutott fölhívja a 112-t, addig, hogy a mentőegység a helyszínre érkezik. Ebben benne van az az idő, amíg a 112, a központi segélyhívó kikérdezi a beteget, benne van az az idő, amíg a mentőszolgálat kérdezi a beteget, valamint amíg a helyszínre vonul a mentőegység.

„Ez az adat egy origó, egy kiindulás, ilyen fajta formában nem mértük az adatainkat. Ez egy 90 percentilis érték. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy nem átlag, nem mediánról van szó, hanem az azt jelenti, hogy az esetek 90 százalékában ennyi időn belül ki fogunk érkezni a helyszínre” – mondta a megbízott főigazgató. Eddig így nem mérték a teljesítményüket, így nincs összehasonlítási alapjuk, csak nemzetközi viszonyítást lehet tenni.

Céljuk, hogy a kiérkezési időben megközelítsék a 15 percet.

„Szakmailag azt mondhatjuk, hogy ha egy kiemelt feladatról van szó, mondjuk keringésmegállásról, és egy újraélesztési szituáció van, akkor a 15 perc nagyon-nagyon késő. Olyankor az lenne a legjobb, ha meg se történne az eset, vagy ha egyből mellette ott lenne egy mentőautó. Tehát minél rövidebb az idő, annál jobb. Különfajta mentőszolgálatok különböző időket szabtak meg saját magukra nézve. A londoni mentőknél a városon belüli kiemelt kiérkezési célidőként egy 8 perces határt húznak meg maguknak. De ők ezt városi környezetben, a kiemelt újraélesztésekre szabják meg. Mi a mentőszolgálatnál a teljes országra a 15 perces kiérkezést tűztük ki célul” – mondta el Constantinovits Miklós.

A jelenlegi érték javulásához nagyon sok területen lehetne, kellene beavatkozni a megbízott főigazgató szerint:

több mentőautó és kevesebb feladat kellene;

kevesebb legyen a kórházak közötti másodlagos átszállítás;

megfelelő legyen a mentőautó-állomások hálózata, az állomásokon legyenek mentőautók a bajba jutottak hívását várva;

legyenek dinamikus mentési pontok, amelyeket akár időben változtatni lehessen – például reggel az egyik helyen legyen plusz egy mentőautó, délután pedig máshol, a sérülés bekövetkezésének valószínűsége szerint; ezt statisztikai számokkal, mutatókkal előre lehet jelezni.

Ez egyszerre pénzkérdés, és szervezési kérdés.

„Vannak belső okok, például a bajtársak motivációjának fenntartása, és vannak financiális okok is, legyenek jó mentőautóink, jó mentőállomásaink. Össze is függ: hogyha jó mentőállomásról, jó környezetből, jó mentőautóval, azaz jó munkaeszközzel tudnak dolgozni a bajtársaink, akkor sokkal lelkesebbek is lesznek” – fejtette ki.

Azt ígérte a jelenlegi kormányzat, hogy minden évben 500 milliárd forinttal emeli majd az egészségügyre szánt kiadásokat. Azt még nem tudni, ebből mennyi jut idén a mentőknek. Constantinovits Miklós elmondta: következik még egy költségvetési megbeszélés. Az idei évben 36 mentőautót mindenképpen szeretnének megvenni, amihez kormányzati forrás szükséges. A jövő évben 170 mentőautó vásárlására lenne szüksége az OMSZ-nek, ehhez is a kormány támogatására van szükség – mondta.

A cikk Varga Mónika interjúja alapján készült.