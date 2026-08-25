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Gyárfás Tamás hallgatja az ítéletet az ellene és társa ellen bûnsegédként, illetve felbujtóként elkövetett emberölés bûntette miatt indult per ítélethirdetésén a Fõvárosi Ítélõtábla tárgyalótermében 2025. április 10-én. A korábbi médiavállalkozót, sportvezetõt és sportdiplomatát jogerõsen 7 év börtönbüntetésre ítélte felbujtóként elkövetett emberölés bûntette miatt a Fenyõ János médiavállalkozó 1998-as meggyilkolása miatt indult büntetõperben a Fõvárosi Ítélõtábla. A másodrendû vádlottat, Portik Tamást - aki még videókapcsolat útján sem volt jelen a bíróságon - másodfokon, ugyancsak felbujtóként életfogytig tartó fegyházbüntetéssel sújtották.
Nyitókép: Balogh Zoltán

Fenyő-gyilkosság: nincs perújítás

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A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség szerint nincs ok perújításra a Fenyő-gyilkosság ügyében.

Gyárfás Tamás védői azért fordultak a Fővárosi Ítélőtáblához a jogerős ítélet után, mert álláspontjuk szerint olyan perdöntő bizonyítékok kerültek a birtokukba, amiket az eljárás folyamán nem vizsgáltak, és amelyek egyértelműsítik, hogy Gyárfás Tamás nem bűnös – írja a Magyar Nemzet.

Az ügyészség Gyárfás Tamás perújítási indítványának elutasítását kérte a bíróságtól a Fenyő-gyilkosság ügyében – tudta meg a lap. A napokban benyújtott indítványában a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség arra mutatott rá, hogy a volt úszószövetségi elnök által felsorakoztatott bizonyítékok nem alkalmasak a perújításra. A beadványokról a Fővárosi Ítélőtábla egy hónapon belül dönteni fog.

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Kezdőlap    Belföld    Fenyő-gyilkosság: nincs perújítás

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