Fenyő-gyilkosság: nincs perújítás

Gyárfás Tamás védői azért fordultak a Fővárosi Ítélőtáblához a jogerős ítélet után, mert álláspontjuk szerint olyan perdöntő bizonyítékok kerültek a birtokukba, amiket az eljárás folyamán nem vizsgáltak, és amelyek egyértelműsítik, hogy Gyárfás Tamás nem bűnös – írja a Magyar Nemzet.

Az ügyészség Gyárfás Tamás perújítási indítványának elutasítását kérte a bíróságtól a Fenyő-gyilkosság ügyében – tudta meg a lap. A napokban benyújtott indítványában a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség arra mutatott rá, hogy a volt úszószövetségi elnök által felsorakoztatott bizonyítékok nem alkalmasak a perújításra. A beadványokról a Fővárosi Ítélőtábla egy hónapon belül dönteni fog.