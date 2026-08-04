Románia is jelentős korlátozásokat rendelt el a hőség és az aszály miatt, az atomerőműnél viszont javult a helyzet

A hőség és a folyók kritikusan alacsony vízszintje miatt forgalom- és vízkorlátozást vezettek be a román hatóságok kedden több partiumi és bánsági megyében. Aradban, Biharban, Szatmárban és Temesben harmadfokú (vörös) hőségriasztás van érvényben.

A magyar határ mentén fekvő négy megyében kedden 12 és 20 óra között megtiltották a 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű gépjárművek közlekedését az autópályákon, a gyorsforgalmi és a főközlekedési utakon.

A közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR) tájékoztatása szerint a tilalom alól mentesülnek a személyszállító gépjárművek, az élő állatot, postai küldeményeket, ellenőrzött hőmérsékletet igénylő árut és bizonyos típusú élelmiszereket szállító járművek.

Az ország nyugati részén a kánikula mellett a vízhiány is gondot okoz: Bihar megyében nyolcról tizenöt településre ki kellett terjeszteni a tíz napja bevezetett vízkorlátozást

– írta a Körösök Vízügyi Igazgatóság adatai alapján az Ebihoreanul.ro hírportál. A települések zömében éjszaka szünetel a vízszolgáltatás, míg egyes helységekben csak reggel és este van vezetékes víz.

Pásztor Sándor igazgató a hírportálnak úgy nyilatkozott, hogy idén nyáron először az ipari fogyasztók korlátozására is szükség volt. A nagyváradi távhőszolgáltatót és egy útépítő céget is felszólítottak, hogy csökkentse a vízfogyasztását.

A Körösök vízgyűjtő medencéjében a napokban negatív rekordokat döntött a folyók vízhozama. A legkritikusabb a helyzet a Fekete-Körösön, ahol a vízhozam az ilyenkor megszokottnak a tíz százalékát sem éri el.

A Sebes-Körös vízhozama Nagyváradnál 18 százaléka annak, ami az év ezen időszakában megszokott, míg a Berettyó medrében a szokásos vízhozam 15 százalékát mérték a hatóságok. Az igazgató szerint a hegyekben ennél is rosszabb a helyzet, ott a folyóvizek fele kiapadt a hónapok óta tartó aszály miatt.

Az egyre fokozódó vízhiány miatt várhatóan újabb korlátozásokat vezetnek be a térségben, a Bihar megyei prefektúra kedden dönt az újabb intézkedésekről.

Mivel a Duna alacsony vízhozama miatt a cernavodai atomerőmű üzemeltetése is kérdéses, egyes településeken energiatakarékossági intézkedéseket is bevezettek. Nagyváradon egy órával később kapcsolják fel a műemléképületek díszkivilágítását, míg a bukaresti római katolikus püspökség valamennyi templománál teljesen lekapcsolja az éjszakai fényeket - jelentették be.

Romániában a partiumi és bánsági megyékben péntekig harmadfokú (vörös) hőségriasztás van érvényben, ugyanis a hőmérséklet a 41 Celsius-fokot is elérheti. Az ezekkel határos észak-, közép- és dél-erdélyi megyékre, továbbá a délnyugat-romániai térségre másodfokú (narancssárga) hőségriasztást adtak ki. Románia többi részén elsőfokú (sárga) hőségriasztás van, de az országos meteorológiai szolgálat (ANM) jelentése szerint szerdától fokozatosan ezekre is átterjed a hőség. A meteorológusok a fokozódó nappali hőmérsékleti értékek mellett figyelmeztetnek az éjszakai trópusi melegre is.

Hatásos volt a román hadsereg közbeavatkozása az atomerőműnél

Enyhén emelkedett a Duna vízszintje a romániai atomerőműnél a hadsereg hétfői beavatkozása nyomán, így várhatóan két nappal később kell majd lekapcsolni a még üzemben lévő kettes blokkot – jelentette be kedden Radu Miruta ügyvivő védelmi miniszter kedden.

A politikus a hidrológiai előrejelzésekre hivatkozva Facebook-bejegyzésében azt írta: a Dunának Cernavodánánál két centimétert kellett volna apadnia, ehelyett

a víz szintje két centimétert emelkedett, ami annak tudható be, hogy a hadsereg hétfőn felrobbantott egy zátonyt a folyam egyik elágazásánál, ezzel elősegítette a víz áramlását a Cernavoda felé vezető Öreg-Dunán.

A miniszter a hétfőn a robbantásról közölte: a Duna elágazásánál a két ág medre között 4 méteres szintkülönbség van, jelenleg a folyam vizének 85 százaléka kerül a Bala-ágba és alig 15 százaléka az Öreg-Dunába. Ezt az arányt próbálják megváltoztatni a cernavodai atomerőmű jobb vízellátása érdekében. A továbbiakban több kővel megrakott uszályt hoznak a térségbe, amelyek elsüllyesztésével mesterséges víz alatti padkát emelnek a Bala-ág medrében, miközben a másik ágon kotrással és a robbantás során felszabadult szikladarabok kiemelésével segítik a víz áramlását az atomerőmű felé.

Romeo Urjan, a Nuclearelectrica igazgatója szerint az atomerőmű 700 megawattos kettes blokkja még hét napig tartható üzemben. A prognózis javulhat, ha az uszályok elsüllyesztése is eléri a remélt hatást: így az Öreg-Duna vízellátását eddig akadályozó zátony felrobbantásának már érzékelhető hatásával együtt akár 7-8 centiméteres vízszint-emelkedés is elérhető Cernavodánál – magyarázta az erőmű igazgatója.

A román vízügyi szakemberek számítása szerint a Duna belépő vízhozama augusztus 9-én süllyedhet az 1985-ben feljegyzett másodpercenként 1400 köbméteres történelmi mélypont alá.

Kedden a romániai szakasz elején, a bánsági Báziásnál másodpercenként 1450 köbméter volt a folyam vízhozama.

A román kormány pénteken készenléti állapotot hirdetett a szárazság, a Duna alacsony vízállása és az energiahiány miatt, és 7 millió lejt (485 millió forint) utalt ki azokra a munkálatokra, amelyekkel reményeik szerint a Duna további apadása esetén is a működési szinten tarthatják az erőmű hűtőrendszerét kiszolgáló tározóban a vizet.