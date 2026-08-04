ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.5
usd:
313.77
bux:
149084.47
2026. augusztus 4. kedd Dominika, Domonkos
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Duna partján, szárazon lévő csónakok.
Nyitókép: Unsplash

Románia is jelentős korlátozásokat rendelt el a hőség és az aszály miatt, az atomerőműnél viszont javult a helyzet

Infostart / MTI

A román vezetés a közúti közlekedést is kénytelen volt korlátozni a nagy hőség miatt, a nagyobb járművek adott idősávban nem használhatják az autópályákat, fő útvonalakat. Románia atomerőművénél viszont sikeres volt a beavatkozás, kicsit emelkedett a vízszint, így el lehetett halasztani az utolsó blokk leállítását.

A hőség és a folyók kritikusan alacsony vízszintje miatt forgalom- és vízkorlátozást vezettek be a román hatóságok kedden több partiumi és bánsági megyében. Aradban, Biharban, Szatmárban és Temesben harmadfokú (vörös) hőségriasztás van érvényben.

A magyar határ mentén fekvő négy megyében kedden 12 és 20 óra között megtiltották a 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű gépjárművek közlekedését az autópályákon, a gyorsforgalmi és a főközlekedési utakon.

A közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR) tájékoztatása szerint a tilalom alól mentesülnek a személyszállító gépjárművek, az élő állatot, postai küldeményeket, ellenőrzött hőmérsékletet igénylő árut és bizonyos típusú élelmiszereket szállító járművek.

Az ország nyugati részén a kánikula mellett a vízhiány is gondot okoz: Bihar megyében nyolcról tizenöt településre ki kellett terjeszteni a tíz napja bevezetett vízkorlátozást

– írta a Körösök Vízügyi Igazgatóság adatai alapján az Ebihoreanul.ro hírportál. A települések zömében éjszaka szünetel a vízszolgáltatás, míg egyes helységekben csak reggel és este van vezetékes víz.

Pásztor Sándor igazgató a hírportálnak úgy nyilatkozott, hogy idén nyáron először az ipari fogyasztók korlátozására is szükség volt. A nagyváradi távhőszolgáltatót és egy útépítő céget is felszólítottak, hogy csökkentse a vízfogyasztását.

A Körösök vízgyűjtő medencéjében a napokban negatív rekordokat döntött a folyók vízhozama. A legkritikusabb a helyzet a Fekete-Körösön, ahol a vízhozam az ilyenkor megszokottnak a tíz százalékát sem éri el.

A Sebes-Körös vízhozama Nagyváradnál 18 százaléka annak, ami az év ezen időszakában megszokott, míg a Berettyó medrében a szokásos vízhozam 15 százalékát mérték a hatóságok. Az igazgató szerint a hegyekben ennél is rosszabb a helyzet, ott a folyóvizek fele kiapadt a hónapok óta tartó aszály miatt.

Az egyre fokozódó vízhiány miatt várhatóan újabb korlátozásokat vezetnek be a térségben, a Bihar megyei prefektúra kedden dönt az újabb intézkedésekről.

Mivel a Duna alacsony vízhozama miatt a cernavodai atomerőmű üzemeltetése is kérdéses, egyes településeken energiatakarékossági intézkedéseket is bevezettek. Nagyváradon egy órával később kapcsolják fel a műemléképületek díszkivilágítását, míg a bukaresti római katolikus püspökség valamennyi templománál teljesen lekapcsolja az éjszakai fényeket - jelentették be.

Romániában a partiumi és bánsági megyékben péntekig harmadfokú (vörös) hőségriasztás van érvényben, ugyanis a hőmérséklet a 41 Celsius-fokot is elérheti. Az ezekkel határos észak-, közép- és dél-erdélyi megyékre, továbbá a délnyugat-romániai térségre másodfokú (narancssárga) hőségriasztást adtak ki. Románia többi részén elsőfokú (sárga) hőségriasztás van, de az országos meteorológiai szolgálat (ANM) jelentése szerint szerdától fokozatosan ezekre is átterjed a hőség. A meteorológusok a fokozódó nappali hőmérsékleti értékek mellett figyelmeztetnek az éjszakai trópusi melegre is.

Hatásos volt a román hadsereg közbeavatkozása az atomerőműnél

Enyhén emelkedett a Duna vízszintje a romániai atomerőműnél a hadsereg hétfői beavatkozása nyomán, így várhatóan két nappal később kell majd lekapcsolni a még üzemben lévő kettes blokkot – jelentette be kedden Radu Miruta ügyvivő védelmi miniszter kedden.

A politikus a hidrológiai előrejelzésekre hivatkozva Facebook-bejegyzésében azt írta: a Dunának Cernavodánánál két centimétert kellett volna apadnia, ehelyett

a víz szintje két centimétert emelkedett, ami annak tudható be, hogy a hadsereg hétfőn felrobbantott egy zátonyt a folyam egyik elágazásánál, ezzel elősegítette a víz áramlását a Cernavoda felé vezető Öreg-Dunán.

A miniszter a hétfőn a robbantásról közölte: a Duna elágazásánál a két ág medre között 4 méteres szintkülönbség van, jelenleg a folyam vizének 85 százaléka kerül a Bala-ágba és alig 15 százaléka az Öreg-Dunába. Ezt az arányt próbálják megváltoztatni a cernavodai atomerőmű jobb vízellátása érdekében. A továbbiakban több kővel megrakott uszályt hoznak a térségbe, amelyek elsüllyesztésével mesterséges víz alatti padkát emelnek a Bala-ág medrében, miközben a másik ágon kotrással és a robbantás során felszabadult szikladarabok kiemelésével segítik a víz áramlását az atomerőmű felé.

Romeo Urjan, a Nuclearelectrica igazgatója szerint az atomerőmű 700 megawattos kettes blokkja még hét napig tartható üzemben. A prognózis javulhat, ha az uszályok elsüllyesztése is eléri a remélt hatást: így az Öreg-Duna vízellátását eddig akadályozó zátony felrobbantásának már érzékelhető hatásával együtt akár 7-8 centiméteres vízszint-emelkedés is elérhető Cernavodánál – magyarázta az erőmű igazgatója.

A román vízügyi szakemberek számítása szerint a Duna belépő vízhozama augusztus 9-én süllyedhet az 1985-ben feljegyzett másodpercenként 1400 köbméteres történelmi mélypont alá.

Kedden a romániai szakasz elején, a bánsági Báziásnál másodpercenként 1450 köbméter volt a folyam vízhozama.

A román kormány pénteken készenléti állapotot hirdetett a szárazság, a Duna alacsony vízállása és az energiahiány miatt, és 7 millió lejt (485 millió forint) utalt ki azokra a munkálatokra, amelyekkel reményeik szerint a Duna további apadása esetén is a működési szinten tarthatják az erőmű hűtőrendszerét kiszolgáló tározóban a vizet.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Románia is jelentős korlátozásokat rendelt el a hőség és az aszály miatt, az atomerőműnél viszont javult a helyzet

közlekedés

duna

erdély

atomerőmű

hőség

románia

korlátozás

aszály

szárazság

vízállás

partium

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kaiser Ferenc az Arénában: Ukrajna vagy Oroszország áll közelebb a győzelemhez?

Kaiser Ferenc az Arénában: Ukrajna vagy Oroszország áll közelebb a győzelemhez?
Ukrajna számára győzelem, hogy megmaradt az államisága, míg Oroszország csigalassúsággal halad a frontvonalon, de azt nem lehet megmondani, ez a nyár bármelyik felet közelebb vitte-e a céljaihoz – fogalmazott az InfoRádió Aréna című műsorában Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, aki arról is beszélt: szerencsére érvényesül a „CNN-hatás” az ukrajnai háborúban, ami azt jelenti, hogy egyik fél sem törekszik civilek tömeges meggyilkolására, pedig a képesség kölcsönösen megvan rá.
 

Kaiser Ferenc: most mindenki drónokat és a drónok elleni hadviselésre fejleszt

Magyar Péter Pakson: 3 centivel magasabb a víz, mint éjjel, 260 fokon tartják a turbinákat, hogy bármikor újraindulhassanak

Magyar Péter Pakson: 3 centivel magasabb a víz, mint éjjel, 260 fokon tartják a turbinákat, hogy bármikor újraindulhassanak

Az atomerőműben tartott bejárást a kormányfő és miniszterei, valamint a védekezést vezető főtanácsadó, Magyar Péter köszönetet mondott a munkálért az erőmű minden munkatársának. Hamarosan bemutatják azokat a felvételeket is, amelyeket az erőművön belül készítettek a jelenlegi állapotokról.
 

A kormány szerint számokban kimutatható az átütemezett energiahasználat

Rossz hír érkezett: meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást

A kontinens egyik legforróbb pontjává vált Magyarország – térképpel

Lángba borult az ország: félelmetes számokat közöltek a tűzoltók

VIDEÓ
Mikor csapnak le az első ukrán gyártású Patriot-rakéták? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet sikeres magánszínházat csinálni? Puskás Tamás, Inforádió, Aréna
Budapesten is elfogyhat az ivóvizünk? Csörnyei Géza, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.04. kedd, 18:00
Gerendai Károly
a Sziget Fesztivál főszervezője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lebombázták az oroszok Szumit, súlyos csapás érte Moszkvát - Híreink az ukrán frontról kedden

Lebombázták az oroszok Szumit, súlyos csapás érte Moszkvát - Híreink az ukrán frontról kedden

Súlyos orosz légicsapás érte az éjjel Szumi városát, legalább egy ember meghalt. Az oroszok Pokrovszk elfoglalása után mennek tovább: elérték Putyin csapatai Dobropilliját, melyet az ukrán erők hidfőállásként használtak Pokrovszk védelméhez. Irán majdnem megtámadta Ukrajnát, de lefújták a csapást. Hajnalban jelentős ukrán támadás érte Moszkvát: legalább öt ember meghalt. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború keddi eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmasat ment ma a budapesti tőzsde: mutatjuk a részvényárfolyamokat, itt új történelmi csúcs

Hatalmasat ment ma a budapesti tőzsde: mutatjuk a részvényárfolyamokat, itt új történelmi csúcs

A 23,4 milliárd forintos forgalmú napon a vezető papírok kivétel nélkül erősödtek, a Mol árfolyama pedig szintén soha nem látott magasságba emelkedett.

BBC
Business Sport Travel Science
Oil prices fall on hopes Strait of Hormuz could reopen

Oil prices fall on hopes Strait of Hormuz could reopen

US Secretary of State Marco Rubio and Treasury Secretary Scott Bessent both announced talks had progressed to allow shipments to resume.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 4. 17:46
Megint felszálltak a lengyel vadászgépek
2026. augusztus 4. 17:34
Kaiser Ferenc az Arénában: Ukrajna vagy Oroszország áll közelebb a győzelemhez?
×
×