Magyar Péter: legkésőbb hétfőtől példátlan energiakrízis jöhet Magyarországon

a paksi atomerőmű 42 éves történetében először várhatóan 24-72 órán belül teljesen leállításra kerül a termelés a Duna rekordalacsony vízállása miatt. Ez azt jelenti, hogy várhatóan legkésőbb hétfőtől 2000 megawatt kiesik a magyar energiatermelésből, miközben a fokozódó hőség miatt folyamatosan nő a lakossági és közületi villamosenergia-felhasználási igény – ismertette a helyzetet Magyar Péter egy Facebook-videóban.

A Duna vízszintje eddig 2018-ban volt a legalacsonyabb Paksnál -97 cm. Ehhez képest jelenleg -121 cm, és a vízügyi előrejelzések szerint az előttünk álló hetekben még alacsonyabbá válik, így rövidtávon bizonyosan nem várható a paksi atomerőmű újraindítása. Kijelentette, hogy ez nem vészhelyzet, minden lépés a legszigorúbb biztonsági előírások betartásával történik.

„A jelenlegi leállásra és kellemetlenségekre, valamint a tízmilliárdos többletköltséget eredményező drága áramimportra nem kellett volna hogy sor kerüljön, ha az Orbán-kormány 10 milliárdos beruházással megvalósította volna a szükséges új paksi szivattyútelep kiépítését. A probléma, az egyre alacsonyabb dunai vízállás több éve ismert volt a korábbi döntéshozók előtt, mégsem léptek, mégsem érdekelte őket hazánk energiabiztonsága. Eközben, ahogy tudott az MVM összességében százmilliárdokat szórt el politikai utasításra, hirdetésekre, szponzorációra és sportklubokra” – mondta a kormányfő.

A százhalombattai Dunamenti Erőmű szerdai meghibásodása azt jelenti, hogy további 400 megawatt kapacitás esett ki a magyar rendszerből – a helyreállítás folyamatáról és a visszakapcsolás várható időpontjáról Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel fognak tájékozódni még csütörtökön.

„ A paksi erőmű eddig soha nem tapasztalt teljes realitása, a Dunamenti Erőmű meghibásodása és a történelmi csúcs közelébe emelkedő fogyasztás várhatóan

legkésőbb hétfőtől olyan kritikus energiaellátási helyzetet eredményezhetnek hazánkban, amellyel eddig soha nem szembesültünk Magyarország történetében.

Egy átlagos nyári estére számított 6000 megawattos fogyasztással szemben az extrém meleg miatt a következő napokban a Mavirnál 20 százalékos fogyasztásnövekedéssel számolnak a csúcsidőszakban – a délután 17 és este 22 óra közötti idősávban –, miközben összesen 2400 megawatt hazai termelés esik ki” – mondta.

Hozzátette: jelenleg az országos energiaellátás biztosított, de a következő napokban az eddig nem látott helyzet eddig nem alkalmazott megoldásokat kíván. A Mavir ezért a kormány utasítására csütörtöktől felszólít több tucat nagyfeszültségű hálózatot igénybe vevő nagyfogyasztót, köztük akkumulátorgyárakat, cementgyárakat, vegyi üzemeket, autógyárakat és egyéb üzemeket, hogy

a kritikus idősávban önkéntesen korlátozzák az áramfelhasználásukat.

A várható rendkívüli energiakrízis helyzet kezelésére a kormány ezzel egy időben megkezdte a szükséges jogszabályok előkészítését, hogy akár kötelező jelleggel is be tudjon avatkozni egyes nagyfogyasztók ütemezett, ideiglenes lekapcsolásával az ország energiabiztonságának megőrzése érdekében – jelentette be.

„A rendszerirányító, vagyis a Mavir feladata, hogy minden pillanatban fenntartsa az áramtermelés és a fogyasztás egyensúlyát hazánkban. A kormány feladata jelen helyzetben a Védelmi Igazgatási Hivatallal, a paksi atomerőművel, a Mavirral és az MVM-mel együttműködve, hogy összehangolja az állami szervek, az energiavállalatok és a nagykereskedők, valamint a nagyfogyasztók tevékenységét és időben tájékoztassa a magyar embereket” – közölte.

A következő napokra több, egymásra épülő biztonsági lépéssel készülnek.

Mozgósítják a rendelkezésre álló hazai erőművi tartalékokat és biztosítják a szükséges villamosenergia-importot.

Ezzel párhuzamosan a nagy ipari fogyasztóktól kérnek termelésátütemezést, önkorlátozást a legkritikusabb koraesti órákban.

A kormányzati épületekben csökkentik a fölösleges energiafelhasználást.

A teljes magyar lakosságot arra kérik, hogy a következő napokban, különösen hétfőtől tudatosan és szintén önkorlátozó módon járjon el.

„Azt kérjük, hogy aki megteheti, az esti csúcsidőszakban, tehát

a 17 és 22 óra közötti sávon kívülre időzítse a jelentős áramfogyasztást eredményező tevékenységeket. Ide tartozik különösen az elektromos autók töltése és a légkondicionáló berendezések használata.

„Szeretném hangsúlyozni, hogy a következő napokban és a paksi atomerőmű kiesése miatt várhatóan következő hetekben a legfontosabb feladatunk az ország biztonságos energiaellátásának, a lakosság és a kritikus infrastruktúrák és közületek áramellátásának a biztosítása lesz. A példa nélküli helyzet súlyossága miatt mindenkitől, így a nagyfogyasztóktól és a lakosságtól is felelősségteljes eljárást kérünk. Mindannyiunk közös érdeke, hogy az előre nem tervezett leállásokat és egy nem várt, de Nyugat-Európában és a Balkánon korábban már megtapasztalt rendszerösszeomlást elkerüljünk” – figyelmeztetett.

Közölte azt is, hogy rendelkezésre áll egy előre kidolgozott biztonsági rendszer, egy úgynevezett rotációs kikapcsolási rend. Erről szakmai alapon a Mavir dönt. Alkalmazására kizárólag akkor kerül sor, ha az erőművi tartalékok, az import, a nagyfogyasztók önkorlátozása, és a további műszaki eszközök együttesen sem elegendőek az országos hálózat egyensúlyának fenntartásához. A rendszerirányító folyamatosan figyeli a termelést, az importlehetőségeket és a fogyasztást, és minden lehetséges eszközt bevet azért, hogy a hatósági korlátozásra ne legyen szükség – mondta Magyar Péter.

„A kórházak, a szociális intézmények és az ország működéséhez nélkülözhetetlen szolgáltatások ellátása kiemelt védelmet és figyelmet élvez”

– szögezte le.

Megismételte, hogy jelenleg a rendkívüli leállások ellenére a helyzet kezelhető. A következő napok és hetek ugyanakkor fegyelmet, pontos tervezést és együttműködést követelnek az államtól, az energiavállalatoktól, az ipari szereplőktől és mindenkitől. „Azért dolgozunk, hogy a súlyosabb korlátozást elkerüljük és Magyarország működését a következő napokban is biztonságosan fenntartsuk” – mondta.