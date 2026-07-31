Számokat közölt Paksról Magyar Péter

Az ország energiaellátása a Duna rekordalacsony vízállása miatt került nehéz helyzetbe, ami miatt fokozatosan csökkenteni kellett a paksi erőmű teljesítményét.

A 3-as blokkot szerdán állították le, a 2-es blokk teljesítményét pedig csütörtök reggel megfelezték, és az MVM tájékoztatása szerint a folyó további apadása miatt 24–72 órán belül elkerülhetetlenné válhat az atomerőmű összes blokkjának kényszerű leállítása.

A helyzetet tovább nehezítette a Dunamenti Erőmű egyik blokkjának műszaki hiba miatti kiesése is. Magyar Péter csütörtök esti tájékoztatása szerint azonban a javítás a vártnál gyorsabban halad, így a blokk akár már vasárnap ismét üzembe állhat, ami 380 megawatt kapacitást jelenthet.

A kormány csütörtökön arról is határozott, hogy a Mavir felszólítására korlátozzák egyes ipari üzemek és nagyfogyasztók áramfelhasználását, mivel a paksi termelés kiesése, a Dunamenti Erőmű meghibásodása és a hőhullám miatti magas fogyasztás következtében hétfőtől energia-krízishelyzet alakulhat ki.

A kormányfő jelezte, hogy a helyszínre, Százhalombattára és Paksra indul.