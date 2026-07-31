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Magyar Péter miniszterelnök (k), Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója és Szondi Vanda kormányszóvivõ a Mol Dunai Finomítójában tartott sajtótájékoztatón Százhalombattán 2026. július 31-én.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Hetekig nem lehet visszakapcsolni a paksi atomerőművet – Magyar Péter elmondta, mi várható

Infostart

Az országban évtizedek óta nem látott helyzet alakul ki jövő hétre, mivel várhatóan hétfőre teljesen le kell állítani a paksi atomerőművet. Kiderült, hogy mikor indulhat újra a termelés a Dunamenti Erőműben és hogy mik lesznek a teendők.

Még csak a nehézségek elején járunk, hiszen még majdnem fél kapacitással működik a paksi atomerőmű, 2000 megawatt helyett 940 megawattal, de várhatóan rövidesen újabb turbinákat állítanak le és várhatóan hétfőig le kell kapcsolni az összeset. Ez 44 év alatt sosem történt még meg – mondta a Mol százhalombattai finomítójában tett látogatása végén Magyar Péter.

A kormányfő ismertette: jelenleg -124 centiméter a Duna vízállása Paksnál, -134 centiméternél kell üzembiztonsági okokból lekapcsolni az erőművet, onnantól a biztonsági hűtés üzemel. Rövid távon nem várható a Duna vízszintjének emelkedése, sőt akár -144 centiig is csökkenhet a vízszint. Várhatóan

hetekig nem fog bekövetkezni, hogy -134 centi fölé menjen a vízszint és el lehessen kezdeni a fokozatos visszakapcsolást.

Az utóbbi 20 év augusztusaiból összesen 3 alkalommal fordult elő, hogy a Dunán emelkedett a vízszint – tette hozzá.

A Dunamenti Erőmű meghibásodása fokozza a problémát. Hazánk második legnagyobb gáztüzelésű, elektromos áramot előállító erőművében szerdán jelentkezett meghibásodás. Megérkezett a szükséges új alkatrész, azt pénteken beszerelik, estére már próbaüzem lehet, szombattól pedig teljes kapacitással működhet az erőmű. Majdnem 400 megawatt teljesítményről van szó, amire a miniszterelnök elmondása szerint nagy szükség lesz, különösen hétfőtől.

Magyar Péter ígérete szerint később kivizsgálják, miért nem helyezték át az atomerőműnél a 2018-as rekordalacsony vízállás után a szivattyúállomást úgy, hogy alacsony vízállásnál is biztosítható legyen a létesítmény megfelelő hűtése. Mint mondta, a munka már zajlik, de csak 2028-29-re ígérik a befejezését.

Közölte azt is, hogy a villamosenergia-hálózat csúcsterhelése csütörtökön végül 151 megawattal alacsonyabb volt a vártnál, ami a cégek, vállalatok önkéntes korlátozásának és a lakosság bölcsességének és türelmének köszönhető. A 17 és 22 óra közti, azon belül a 18-21 óra közti időszakban éri el a csúcsot a hálózat terhelése, ekkor kell leginkább takarékoskodni – hívta fel a figyelmet, további együttműködést kérve az ipari szereplőktől és a lakosságtól.

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Kezdőlap    Belföld    Hetekig nem lehet visszakapcsolni a paksi atomerőművet – Magyar Péter elmondta, mi várható

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Hetekig nem lehet visszakapcsolni a paksi atomerőművet – Magyar Péter elmondta, mi várható

Hetekig nem lehet visszakapcsolni a paksi atomerőművet – Magyar Péter elmondta, mi várható
Az országban évtizedek óta nem látott helyzet alakul ki jövő hétre, mivel várhatóan hétfőre teljesen le kell állítani a paksi atomerőművet. Kiderült, hogy mikor indulhat újra a termelés a Dunamenti Erőműben és hogy mik lesznek a teendők.
 

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