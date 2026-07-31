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Három olajvezeték // Detail of giant blue-colored water pipes, a peculiar system used to pump away ground-water from flooded foundations of construction sites.
Nyitókép: Busà Photography/Getty Images

Új gázvezeték épülhet

Infostart / MTI

Jóváhagyta Bosznia-Hercegovina kormánya azt a gázösszeköttetésről szóló nemzetközi megállapodást Horvátországgal, amely lehetővé teszi, hogy Bosznia a Krk szigeti LNG-terminálból származó alternatív energiaforrásokhoz jusson.

A dokumentumot az ország háromtagú államelnökségének, majd a parlamentnek is ratifikálnia kell.

A megállapodást április végén írta alá Borjana Kristo boszniai és Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök. A dokumentum fontos lépésnek számít a két ország energiapiaci együttműködésének erősítésében.

A projekt a horvátországi Zagvozd és a boszniai Posusje közötti vezetékszakaszt, valamint több bosznia-hercegovinai elosztóág kiépítését foglalja magában, amelyek többek között Mostar, Bugojno és Travnik térségét kapcsolják be a hálózatba. A vezeték hossza több mint 200 kilométer lesz.

A két állam saját területén maga finanszírozza és építi meg a vezetékszakaszokat, míg a közös beruházás részleteit külön megállapodások szabályozzák. A beruházás becsült értéke meghaladja a 180 millió eurót (65,2 milliárd forint).

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