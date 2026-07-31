ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.67
usd:
317.02
bux:
146688.57
2026. július 31. péntek Oszkár
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Zsolt Hlinka/Getty Images

Három éve „halálra ítélték” ez az állomást, most viszont újranyit

Infostart / MTI

Szinte napra pontosan három évvel a vonal bezárása után, szombaton újraindul a személyszállítás a Komló–Dombóvár vasútvonalon. Komlón koncertekkel és gyerekprogramokkal készülnek a „vasútünnepre” – közölte Facebook-bejegyzésben a közlekedési és beruházási miniszter pénteken.

Vitézy Dávid tájékoztatása szerint a komlói állomásépületen kisebb felújítási munkákat végeztek a nyitás előtt.

„Ezt az állomást halálra ítélték: az elmúlt három évben lakatlan, egyre romló állapotú épületként állt, most mégis néhány hét alatt sikerült a múlt emlékéből a jövő közlekedésének egyik pillérévé tenni” – fogalmazott a tárcavezető.

A MÁV egész napos programsorozattal készül az eseményre, fellép a Pécsi Vasutas Koncertfúvós Zenekar, és számos gyermek- és interaktív program várja az érdeklődőket.

A rendezvényekre Kaposvárról a 424 247-es gőzmozdony vontatta Zobák Expresszel is el lehet majd jutni, és a Kapos InterCityn a legendás Samu motorvonat is szolgálatot teljesít a hétvégén – ismertette.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Három éve „halálra ítélték” ez az állomást, most viszont újranyit

vasút

vonat

komló

dombóvár

vitézy dávid

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter: már rendellenes állapot van a paksi atomerőműben, kedden vagy szerdán jöhet a leállás, de nincs veszélyhelyzet

Magyar Péter: már rendellenes állapot van a paksi atomerőműben, kedden vagy szerdán jöhet a leállás, de nincs veszélyhelyzet
Hétfőtől lépünk kritikus szakaszba az áramtermelés szempontjából, utána lesz a legnagyobb kihívás az ország előtt. Nincs nukleáris veszély Magyarországon, és Nagy László, az erőmű műszaki igazgató-helyettese részletesen beszámolt arról, hogyan biztosítják, hogy ne is legyen.
 

Rendkívüli ülést fontolgat a paksi leállás miatt az Európai Bizottság

Megvan, mikor „lehet a régi” a Mol finomítója, de addig is segítségre van szüksége

A Fidesz szerint a kormány elszalasztotta a felkészülés lehetőségét

A Balatonnál is belengették a vízkorlátozást

Rossz hírt közölt a HungaroMet

Két újabb fontos döntést hozott a kormány az energiakrízis miatt

Markológépet vezényeltek a Dunába az alacsony vízállás miatt

Súlyosbodik a helyzet: harmadfokú vízkorlátozás lépett életbe 14 településen

Paks leáll: át kell kapcsolnunk magunkat

Paks leáll: át kell kapcsolnunk magunkat

A Duna alacsony vízállása miatt a következő napokban elkerülhetetlenné válik a Paksi Atomerőmű teljes leállítása, fontos lesz takarékosan bánni a villamosenergiával. Mit tehetnek a háztartások? Erről kérdezte az InfoRádió Perger Andrást, az Energiaklub Szakpolitikai Intézet energiaprogram-vezetőjét.
VIDEÓ
Lerombolt jogállam után épülő önkényuralom? Hack Péter, Inforádió, Aréna
Forró ősz az olajpiacon. Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
Árad, tetőzik, vagy apad a Tisza? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.31. péntek, 18:00
Csörnyei Géza
a Fővárosi Vízművek Zrt. vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén? - Interaktív, díjmentes online előadás

Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén? - Interaktív, díjmentes online előadás

A pénzpiacokat két erő határozza meg: a bikák és a medvék. Az előbbi az optimizmust, a növekedést és a kockázatvállalást képviselik, míg az utóbbi a pesszimizmus, a visszahúzódás és a bizonytalanság időszakát jelképezi. Egy befektető számára azonban nem az a kérdés, hogy melyik „oldalon” álljon, hanem az, hogy képes-e felismerni, mikor melyik erő dominál, és hogyan alkalmazkodjon hozzá.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brüsszel is megszólalt Paks ügyében: rendkívüli lépésre készül az Európai Bizottság

Brüsszel is megszólalt Paks ügyében: rendkívüli lépésre készül az Európai Bizottság

Az Európai Bizottság kész rendkívüli ülést összehívni, de egyelőre nem lát azonnali ellátásbiztonsági kockázatot.

BBC
Business Sport Travel Science
About 60,000 migrants arrive in Ceuta in 24 hours, Spanish territory's leader says

About 60,000 migrants arrive in Ceuta in 24 hours, Spanish territory's leader says

Spain's prime minister described the situation as an "attack" on its North African territory and said all illegal migrants would be returned to Morocco.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 31. 17:20
Ezt mindenképpen tudniuk kell azoknak, akik egyetemre készülnének
2026. július 31. 17:08
Hatalmas NATO-megtiszteltetés egy magyar parancsnoknak
×
×