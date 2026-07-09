Rejtélyes fantom keseríti meg az érdi lakók mindennapjait éjjelente

Újabb rejtély borzolja a kedélyeket Érden: beszámolók szerint egy úgynevezett kukafantom éjjelente sittet pakol a kukákba, méghozzá közvetlenül a szemétszállítás előtt. A törmelékkel megtöltött kukákat a kukásautók nem ürítik ki, mert azok túl nehezek, és kárt tehetnek az emelőszerkezetben.

A jelenségről először egy érdi Facebook-csoportban jelent meg egy videó, amely alapján az eset július 2-ról 3-ra virradó éjjel történt Parkvárosban. A helyiek szerint azonban nem egyszeri esetről van szó, a napokban Fenyves-Parkvárosban is hasonló történhetett – számolt be korábban az erdmost.hu.

Bár a lakók felháborodtak, hivatalos bejelentés egyelőre nem érkezett. Az önkormányzat a Blikk megkeresésére azt közölte: sem a városüzemeltetéshez, sem a rendőrséghez nem futott be panasz, így az ügyben eddig nem indult eljárás.