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Soós Zoltán, a BRFK Közlekedésrendészeti Főosztályának őrnagya (b2) és Kovács Bendegúz, a BKK szóvivője (b1) a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) és a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kampányindító sajtótájékoztatóján a Hősök terénél 2026. június 19-én. A nyári iskolai szünet kezdetével a gyerekek biztonsága érdekében tízhetes közlekedésbiztonsági akciót indít a BRFK és a BKK.
Nyitókép: MTI/Hatházi Tamás

A vakáció legnagyobb veszélyeire hívja fel a figyelmet a rendőrség

Infostart / InfoRádió

Tízhetes közlekedésbiztonsági ellenőrző akciót indít a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ.

A vakáció idején a felnőtteknek fokozottabban kell figyelniük a gyerekek biztonságára a közúti közlekedésben – hívta fel a figyelmet Soós Zoltán, a BRFK Közlekedésrendészeti Főosztályának őrnagya a rendőrség és a BKK közös sajtótájékoztatóján.

„Nagyon sok gyermek, ezen a nyáron fog először egyedül közlekedni, szülők nélkül, akár nagyobb távolságra, olykor-olykor kiszakadva a biztonságos környezetéből. Javasoljuk és kérjük, hogy készítsék fel gyermekeiket arra, mi történik akkor, ha úgy érzik, bajba kerültek, vagy úgy érzik, eltévedtek. Javasoljuk, hogy tanítsák meg számukra legfontosabb személyes adataikat, például születési dátumukat, szülők nevét, elérhetőségét” – fogalmazott.

A rendőrség és a Budapesti Közlekedési Központ 10 hetes akciójában olyan helyszíneken ellenőrzik az elsőbbségi szabályok és a sebességhatárok betartását, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, így elsősorban a sportpályák és a játszóterek környékén.

A villamosok útvonalán egyenruhás balesetmegelőzési kollégákkal beszélgethetnek majd a gyerekek a biztonságos közlekedésről és a nyár veszélyeiről. A BRFK és a BKK több balesetmegelőzési kisfilmet is forgat majd a vakáció idején, a tömegközlekedési járművek kijelzőin pedig ilyen tartalmú üzenetek futnak majd – tette hozzá Soós Zoltán.

A rendőr őrnagy azt kérte, hogy senki se hagyjon kisgyermeket, vagy háziállatot lezárt autóban, a szülők tanítsák meg a gyermekeiknek az elektromos rollerek biztonságos használatát, illetve azt, hogy soha ne hagyják el egy baleset helyszínét, azonnal tájékoztassák a szüleiket a történtekről, és hívják fel a 112-es telefonszámot.

A kampány részeként a tömegközlekedési járművek hangosbemondóin keresztül egy kislány, Zorka is elmondja majd a közlekedési tanácsait a szülőknek és a gyerekeknek – közölte a Budapesti Közlekedési Központ szóvivője.

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